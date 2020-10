ജോസ് കെ മാണി വിഭാഗത്തെ മുന്നണിയിൽ എടുക്കണമെന്ന് സിപിഎം സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ അഭിപ്രായം

ജോസ് കെ മാണി വിഭാഗത്തെ മുന്നണിയിൽ എടുക്കണമെന്ന് സിപിഎം സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ അഭിപ്രായം

Posted on: October 16, 2020 5:07 pm | Last updated: October 16, 2020 at 5:41 pm