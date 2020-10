രാജ്യസഭാ സീറ്റ് ആര്‍ക്ക് വേണം; മാണി സാറിന് പാലാ ഭാര്യയെങ്കില്‍ തനിക്ക് ചങ്കാണ്: മാണി സി കാപ്പന്‍ എംഎല്‍എ

Posted on: October 11, 2020 12:23 pm | Last updated: October 11, 2020 at 12:23 pm