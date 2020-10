ഹത്രാസില്‍ കഥകള്‍ മെനഞ്ഞ് പോലീസ്; സര്‍ക്കാറിനെതിരെ സംസാരിക്കാന്‍ ഇരക്ക് 50 ലക്ഷം രൂപ വാഗ്ദാനം ചെയ്യപ്പെട്ടുവെന്ന് എഫ്‌ഐആര്‍

Posted on: October 6, 2020 3:10 pm | Last updated: October 6, 2020 at 3:10 pm