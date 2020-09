ലക്ഷണമില്ലാത്ത കൊവിഡ് രോഗികള്‍ വീടുകളില്‍ തന്നെ കഴിയുകയാണ് ഉചിതമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി

Posted on: September 23, 2020 11:11 pm | Last updated: September 23, 2020 at 11:11 pm