ജലീല്‍ രാജിവക്കേണ്ടതില്ല; നിലപാട് വ്യക്തമാക്കി സി പി എം കേന്ദ്ര നേതൃത്വം

Posted on: September 11, 2020 9:19 pm | Last updated: September 11, 2020 at 9:19 pm