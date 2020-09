ആവശ്യപ്പെടുന്ന വ്യക്തികള്‍ക്കെല്ലാം ഇനി കൊവിഡ് ടെസ്റ്റ്; ഡോക്ടറുടെ കുറിപ്പ് വേണ്ട

Posted on: September 5, 2020 3:26 pm | Last updated: September 5, 2020 at 3:26 pm