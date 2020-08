‘ഒറ്റ തിരഞ്ഞെടുപ്പി’ന് പിന്നില്‍ ഒളിയജന്‍ഡ

ഫെഡറല്‍ വ്യവസ്ഥ മുന്നോട്ടു വെക്കുന്ന തത്വങ്ങളെ അട്ടിമറിച്ച് സമഗ്രാധിപത്യം സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള നീക്കങ്ങളാണ് മോദി സര്‍ക്കാര്‍ കൊണ്ടുവരുന്നതെന്ന് അടുത്തിടെ നടപ്പാക്കിയ പല നടപടികളും വ്യക്തമാക്കുന്നു.

Posted on: August 31, 2020 4:00 am | Last updated: August 30, 2020 at 11:12 pm