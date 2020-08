സെക്രട്ടേറിയേറ്റിലെ തീപ്പിടിത്തം: പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന്റെ പരാതി ഗവര്‍ണര്‍ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് കൈമാറി

Posted on: August 27, 2020 12:17 pm | Last updated: August 27, 2020 at 12:17 pm