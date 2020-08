ഇസ്‌റാഈലുമായി നയതന്ത്ര ബന്ധത്തിന് യുഎഇ; ധാരണ ട്രംപിൻെറ മധ്യസ്ഥതയിൽ

Posted on: August 13, 2020 10:17 pm | Last updated: August 13, 2020 at 10:23 pm