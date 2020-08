സമ്പര്‍ക്ക പട്ടിക പോലീസ് തയ്യാറാക്കുമ്പോള്‍

കൊവിഡ് രോഗികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സമ്പര്‍ക്ക പട്ടിക തയ്യാറാക്കല്‍ പോലുള്ള ആരോഗ്യ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ പോലീസിനെ ഏല്‍പ്പിക്കുന്നത് ആരോഗ്യ രംഗത്ത് ഗുരുതരമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങള്‍ ഉണ്ടാക്കുമെന്നാണ് കെ ജി എം ഒ എ കഴിഞ്ഞ ദിവസം മുഖ്യമന്ത്രിക്കെഴുതിയ കത്തില്‍ പറയുന്നത്.

