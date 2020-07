18 പേരെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോള്‍ ഒരാള്‍ പോസിറ്റീവ്; തിരുവനന്തപുരത്ത് കൊവിഡ് സ്ഥിതി അതിരൂക്ഷമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി

Posted on: July 28, 2020 7:06 pm | Last updated: July 28, 2020 at 7:06 pm