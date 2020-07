1964ല്‍ തുടങ്ങിയ കോണ്‍ഗ്രസ് പേടി

കോണ്‍ഗ്രസിന് മാണി വിഭാഗത്തിലുള്ള വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെട്ട മട്ടാണ്. ജോസ് കെ മാണിക്ക് തിരിച്ചും. പി ജെ ജോസഫിന് കരുത്തു പകര്‍ന്നത് കോണ്‍ഗ്രസിലെ ഒരു വിഭാഗമാണെന്ന് അദ്ദേഹം വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇരു വിഭാഗത്തിന്റെയും ഇനിയുള്ള നീക്കങ്ങളില്‍ നിര്‍ണായകമാകുക ഈ കോണ്‍ഗ്രസ് പേടിയാണ്

Posted on: July 8, 2020 4:02 am | Last updated: July 8, 2020 at 1:36 am