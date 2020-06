മനസ്സില്‍ നടാം മരത്തൈകള്‍

ഓരോ വ്യക്തിയും ആവശ്യമായ നാടന്‍ വിത്തുകള്‍ സംഘടിപ്പിച്ച്, വൃക്ഷത്തൈകള്‍ സ്വന്തം ഉണ്ടാക്കി, നട്ടുവളര്‍ത്തുന്നതിന് പ്രോത്സാഹനം നല്‍കുകയും മത്സരങ്ങളും മറ്റും ഏര്‍പ്പാടാക്കുകയും ചെയ്താല്‍ മെച്ചപ്പെട്ട ഫലം ലഭിക്കും.

Posted on: June 20, 2020 4:02 am | Last updated: June 19, 2020 at 11:47 pm