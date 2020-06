ഉപജീവനത്തില്‍ നിന്ന് മത്സരത്തിലേക്ക്

എണ്‍പതുകള്‍ക്ക് മുമ്പ് വരെ മത്സ്യ ഉത്പാദന വര്‍ധനക്ക് ഊന്നല്‍ നല്‍കുന്നതായിരുന്നു സര്‍ക്കാര്‍ സമീപനം. എണ്‍പതുകളുടെ അവസാനത്തോടെ പരമ്പരാഗത മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ മത്സ്യ വിഹിതവും ഉത്പാദന ക്ഷമതയും ഗണ്യമായി കുറഞ്ഞു

Posted on: June 17, 2020 4:09 am | Last updated: June 17, 2020 at 1:41 am