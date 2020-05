മഅ്ദിന്‍ റമസാന്‍ കാമ്പയിന്‍ വെള്ളിയാഴ്ച പ്രാര്‍ഥനാ മജ്ലിസോടെ സമാപിക്കും

Posted on: May 21, 2020 10:57 pm | Last updated: May 21, 2020 at 10:57 pm