പ്രസവത്തിനിടെ അമ്മയും കുഞ്ഞും മരിച്ചു; വിവരമറിഞ്ഞ് യുവതിയുടെ മാതാവ് ബോധരഹിതയായി വീണ് ആശുപത്രിയില്‍

Posted on: May 6, 2020 3:55 pm | Last updated: May 6, 2020 at 3:55 pm