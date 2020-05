കൊവിഡ് പോരാളികള്‍ക്ക് ആദരമര്‍പ്പിക്കാന്‍ സൈന്യം; ആകാശപ്പരേഡും ആശുപത്രികള്‍ക്ക് മുകളില്‍ പുഷ്പവൃഷ്ടിയും നടത്തും

Posted on: May 1, 2020 8:50 pm | Last updated: May 1, 2020 at 8:50 pm