രാജ്യത്ത് ലോക് ഡൗൺ രണ്ടാഴ്ചത്തേക്ക് കൂടി നീട്ടി; സോൺ തിരിച്ച് നിയന്ത്രണങ്ങൾ തുടരും

രാജ്യത്ത് ലോക് ഡൗൺ രണ്ടാഴ്ചത്തേക്ക് കൂടി നീട്ടി; സോൺ തിരിച്ച് നിയന്ത്രണങ്ങൾ തുടരും

Posted on: May 1, 2020 6:35 pm | Last updated: May 1, 2020 at 7:26 pm