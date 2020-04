കേരള- കര്‍ണാടക അതിര്‍ത്തി പ്രശ്‌നത്തിന് പരിഹാരമായതായി കേന്ദ്രം സുപ്രീം കോടതിയില്‍

Posted on: April 7, 2020 12:28 pm | Last updated: April 7, 2020 at 12:28 pm