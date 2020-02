ഏഴ് വയസുകാരിയെ ആറ്റില്‍ മരിച്ച നിലയില്‍ കണ്ടെത്തിയ സംഭവം; സമഗ്രമായ അന്വേഷണം ഉണ്ടാകും: മന്ത്രി ജെ മെഴ്‌സിക്കുട്ടിയമ്മ

Posted on: February 28, 2020 9:36 am | Last updated: February 28, 2020 at 11:25 am