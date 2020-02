SPECIAL TALK SHOW | ഇന്ത്യന്‍ സമരഭൂമിയില്‍ ട്രംപ് ഇറങ്ങുമ്പോള്‍…

സിഎഎ വിരുദ്ധ സമരഭൂമിയില്‍ അമേരിക്കന്‍ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപ് ഇറങ്ങുമ്പോള്‍ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഇന്ത്യന്‍ ജനാധിപത്യത്തെ രക്ഷിക്കാന്‍ ട്രംപിനാകുമോ? അന്താരാഷ്ട്ര സമൂഹം സിഎഎ വിഷയത്തില്‍ ഇടപെടാന്‍ സന്ദര്‍ശനം കാരണമാകുമോ... മുസതഫ പി എറയ്ക്കലുമായി സംഭാഷണം

Posted on: February 24, 2020 8:09 pm | Last updated: February 24, 2020 at 8:09 pm