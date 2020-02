മുഖ്യമന്ത്രി സമരത്തെ ഒറ്റിക്കൊടുക്കുന്നു; തീവ്രചിന്താഗതിക്കാരെ പുറത്ത് നിര്‍ത്തിയവരാണ് മഹല്ല് കമ്മറ്റികള്‍: യൂത്ത് ലീഗ്

Posted on: February 3, 2020 9:50 pm | Last updated: February 3, 2020 at 9:50 pm