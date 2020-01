ജീവിതത്തെ അളന്നു മുറിച്ചു നിർമിച്ച കഥാജാലകങ്ങൾ

അസാധാരണ തലങ്ങളിലേക്ക് ഭാവന ചേക്കേറുന്ന കഥയുടെ പുതുവഴികളായി സമാഹാരത്തെ മികവുറ്റതാക്കുന്നു . പാറ്റേൺലോക്ക് എന്ന ആദ്യ കഥാസമാഹാരം മുതൽ കബ്രാളും കാശിനെട്ടും വരെയുള്ള സമാഹാരങ്ങളിലൂടെ രതീഷ് വരച്ചിട്ട കഥകളേറെയും മൗലികവും നൂതനവുമായ വ്യതിരിക്തതയാർന്ന കഥാലോകത്തെയാണെന്നു കാണാം.

അതിഥി വായന

Posted on: January 19, 2020 6:13 pm | Last updated: January 19, 2020 at 6:13 pm