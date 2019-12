പാര്‍ലിമെന്റ് പാസ്സാക്കിയ നിയമം സംരക്ഷിക്കും: ഗവര്‍ണര്‍ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാന്‍

Posted on: December 29, 2019 8:10 pm | Last updated: December 29, 2019 at 8:12 pm