കോട്ടയത്ത് ഫര്‍ണിഷിങ് കടക്കാരന്‍ ഹോട്ടലിന് തീയിട്ടു; ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നവര്‍ ഇറങ്ങി ഓടി

Posted on: December 28, 2019 1:33 pm | Last updated: December 28, 2019 at 1:33 pm