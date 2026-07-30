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AC 3-Minute Rule | എ സി അടിക്കടി ഓൺ ചെയ്യുകയും ഓഫ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാറുണ്ടോ? ഈ 3 മിനിറ്റ് റൂൾ അറിയാതെ പോകരുത്

എ സി അടിക്കടി ഓൺ ചെയ്യുകയും ഓഫ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നത് അത് വേഗത്തിൽ കേടാകാൻ കാരണമാകും.

Published

Jul 30, 2026 12:32 pm |

Last Updated

Jul 30, 2026 12:32 pm

ചൂടിൽ നിന്ന് രക്ഷനേടാൻ വീടുകളിലും ഓഫീസുകളിലും എയർ കണ്ടീഷണറുകൾ (Air Conditioner) ഉപയോഗിക്കുന്നത് സാധാരണമാണ്. കുട്ടികൾ മുതൽ പ്രായമായവർ വരെ എല്ലാവർക്കും എസി ഒരു അവശ്യവസ്തുവായി മാറിയിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ എ സി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഭൂരിഭാഗം ആളുകൾക്കും എസിയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സുരക്ഷാ നിയമത്തെക്കുറിച്ച് അറിവില്ല. എ സി അടിക്കടി ഓൺ ചെയ്യുകയും ഓഫ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നത് അത് വേഗത്തിൽ കേടാകാൻ കാരണമാകും. ഇതിൽ നിന്ന് സംരക്ഷണം നൽകാനാണ് എ സികളിൽ 3 മിനിറ്റ് റൂൾ (3-Minute Rule) നൽകിയിരിക്കുന്നത്.

എ സിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കംപ്രസ്സർ (Compressor) അടിക്കടി ഓൺ ചെയ്യുമ്പോഴും ഓഫ് ചെയ്യുമ്പോഴും പെട്ടെന്ന് പ്രവർത്തിച്ചു തുടങ്ങില്ല. ആധുനിക സാങ്കേതികവിദ്യയിലുള്ള എ സികളിൽ കംപ്രസ്സർ വീണ്ടും ആരംഭിക്കുന്നത് തടയാൻ ഏകദേശം 3 മുതൽ 5 മിനിറ്റ് വരെ സമയം എടുക്കുന്ന ഒരു സേഫ്റ്റി സിസ്റ്റം (Safety System) അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിനെയാണ് സാധാരണയായി 3 മിനിറ്റ് റൂൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. സിസ്റ്റം സുരക്ഷിതമായി പുനരാരംഭിക്കുന്നതിനും കംപ്രസ്സറിന് അധിക ഭാരം വരുന്നത് തടയുന്നതിനുമാണ് ഈ കാലതാമസം ബോധപൂർവ്വം നിലനിർത്തുന്നത്.

എയർ കണ്ടീഷണറിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗമാണ് കംപ്രസ്സർ. റഫ്രിജറന്റ് ഗ്യാസിനെ (Refrigerant Gas) കുറഞ്ഞ മർദ്ദത്തിൽ നിന്ന് ഉയർന്ന മർദ്ദത്തിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് ഇതിന്റെ ജോലി. ഈ പ്രക്രിയയിൽ ചൂട് പുറന്തള്ളപ്പെടുകയും തണുപ്പിച്ച റഫ്രിജറന്റ് വീടിനുള്ളിലൂടെ ചുറ്റിസഞ്ചരിച്ച് മുറിയിലെ ചൂട് നീക്കം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. കംപ്രസ്സർ കൃത്യമായി പ്രവർത്തിച്ചാൽ എ സി മികച്ച തണുപ്പ് നൽകുകയും വൈദ്യുതി ലാഭിക്കുകയും ചെയ്യും.

എ സി ഓഫ് ചെയ്ത ഉടൻ തന്നെ വീണ്ടും ഓൺ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കംപ്രസ്സറിൽ പെട്ടെന്ന് ഓവർലോഡ് ഉണ്ടാകുകയും അത് കേടുപാടുകളിലേക്ക് നയിക്കുകയും ചെയ്യും. അടിക്കടി എ സി ഓൺ ചെയ്യുകയും ഓഫ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നത് വൈദ്യുതി ഉപഭോഗം കൂട്ടുക, കംപ്രസ്സറിന്റെ ആയുസ്സ് കുറയ്ക്കുക, മുറിയിൽ അസമമായ തണുപ്പ് ഉണ്ടാക്കുക, ഈർപ്പം വർദ്ധിപ്പിക്കുക, എ സിയുടെ തണുപ്പിക്കാനുള്ള ശേഷി കുറയ്ക്കുക തുടങ്ങിയ നിരവധി പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമാകും. ഈ കാരണങ്ങളാലാണ് എസി ഓഫ് ചെയ്ത ശേഷം കുറച്ച് മിനിറ്റ് വിശ്രമം നൽകണമെന്ന് നിർമ്മാതാക്കൾ നിർദ്ദേശിക്കുന്നത്.

Content Highlights

The 3-minute rule in air conditioners prevents the compressor from restarting immediately after being turned off, protecting it from sudden overloads. Waiting 3 to 5 minutes extends compressor life, ensures efficient cooling, and helps reduce electricity consumption.

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