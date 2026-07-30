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AC 3-Minute Rule | എ സി അടിക്കടി ഓൺ ചെയ്യുകയും ഓഫ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാറുണ്ടോ? ഈ 3 മിനിറ്റ് റൂൾ അറിയാതെ പോകരുത്
എ സി അടിക്കടി ഓൺ ചെയ്യുകയും ഓഫ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നത് അത് വേഗത്തിൽ കേടാകാൻ കാരണമാകും.
ചൂടിൽ നിന്ന് രക്ഷനേടാൻ വീടുകളിലും ഓഫീസുകളിലും എയർ കണ്ടീഷണറുകൾ (Air Conditioner) ഉപയോഗിക്കുന്നത് സാധാരണമാണ്. കുട്ടികൾ മുതൽ പ്രായമായവർ വരെ എല്ലാവർക്കും എസി ഒരു അവശ്യവസ്തുവായി മാറിയിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ എ സി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഭൂരിഭാഗം ആളുകൾക്കും എസിയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സുരക്ഷാ നിയമത്തെക്കുറിച്ച് അറിവില്ല. എ സി അടിക്കടി ഓൺ ചെയ്യുകയും ഓഫ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നത് അത് വേഗത്തിൽ കേടാകാൻ കാരണമാകും. ഇതിൽ നിന്ന് സംരക്ഷണം നൽകാനാണ് എ സികളിൽ 3 മിനിറ്റ് റൂൾ (3-Minute Rule) നൽകിയിരിക്കുന്നത്.
എ സിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കംപ്രസ്സർ (Compressor) അടിക്കടി ഓൺ ചെയ്യുമ്പോഴും ഓഫ് ചെയ്യുമ്പോഴും പെട്ടെന്ന് പ്രവർത്തിച്ചു തുടങ്ങില്ല. ആധുനിക സാങ്കേതികവിദ്യയിലുള്ള എ സികളിൽ കംപ്രസ്സർ വീണ്ടും ആരംഭിക്കുന്നത് തടയാൻ ഏകദേശം 3 മുതൽ 5 മിനിറ്റ് വരെ സമയം എടുക്കുന്ന ഒരു സേഫ്റ്റി സിസ്റ്റം (Safety System) അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിനെയാണ് സാധാരണയായി 3 മിനിറ്റ് റൂൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. സിസ്റ്റം സുരക്ഷിതമായി പുനരാരംഭിക്കുന്നതിനും കംപ്രസ്സറിന് അധിക ഭാരം വരുന്നത് തടയുന്നതിനുമാണ് ഈ കാലതാമസം ബോധപൂർവ്വം നിലനിർത്തുന്നത്.
എയർ കണ്ടീഷണറിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗമാണ് കംപ്രസ്സർ. റഫ്രിജറന്റ് ഗ്യാസിനെ (Refrigerant Gas) കുറഞ്ഞ മർദ്ദത്തിൽ നിന്ന് ഉയർന്ന മർദ്ദത്തിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് ഇതിന്റെ ജോലി. ഈ പ്രക്രിയയിൽ ചൂട് പുറന്തള്ളപ്പെടുകയും തണുപ്പിച്ച റഫ്രിജറന്റ് വീടിനുള്ളിലൂടെ ചുറ്റിസഞ്ചരിച്ച് മുറിയിലെ ചൂട് നീക്കം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. കംപ്രസ്സർ കൃത്യമായി പ്രവർത്തിച്ചാൽ എ സി മികച്ച തണുപ്പ് നൽകുകയും വൈദ്യുതി ലാഭിക്കുകയും ചെയ്യും.
എ സി ഓഫ് ചെയ്ത ഉടൻ തന്നെ വീണ്ടും ഓൺ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കംപ്രസ്സറിൽ പെട്ടെന്ന് ഓവർലോഡ് ഉണ്ടാകുകയും അത് കേടുപാടുകളിലേക്ക് നയിക്കുകയും ചെയ്യും. അടിക്കടി എ സി ഓൺ ചെയ്യുകയും ഓഫ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നത് വൈദ്യുതി ഉപഭോഗം കൂട്ടുക, കംപ്രസ്സറിന്റെ ആയുസ്സ് കുറയ്ക്കുക, മുറിയിൽ അസമമായ തണുപ്പ് ഉണ്ടാക്കുക, ഈർപ്പം വർദ്ധിപ്പിക്കുക, എ സിയുടെ തണുപ്പിക്കാനുള്ള ശേഷി കുറയ്ക്കുക തുടങ്ങിയ നിരവധി പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമാകും. ഈ കാരണങ്ങളാലാണ് എസി ഓഫ് ചെയ്ത ശേഷം കുറച്ച് മിനിറ്റ് വിശ്രമം നൽകണമെന്ന് നിർമ്മാതാക്കൾ നിർദ്ദേശിക്കുന്നത്.
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The 3-minute rule in air conditioners prevents the compressor from restarting immediately after being turned off, protecting it from sudden overloads. Waiting 3 to 5 minutes extends compressor life, ensures efficient cooling, and helps reduce electricity consumption.