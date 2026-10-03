Kerala
കോഴിക്കോട് ട്രാവലർ മറിഞ്ഞ് അപകടം; 11 മാസം പ്രായമായ കുട്ടി മരിച്ചു
മേലേക്കൂമ്പാറയ്ക്കും മരഞ്ചാട്ടയ്ക്കും ഇടയിലുള്ള വളവില് വച്ചാണ് ബസ് മറിഞ്ഞത്.
കക്കാടംപൊയില്| കോഴിക്കോട് കൂമ്പാറയില് ട്രാവലർ മറിഞ്ഞ് 11 മാസം പ്രായമായ കുട്ടിക്ക് ദാരുണാന്ത്യം. കൂമ്പാറയിൽകാളികാവ് സ്വദേശി അമിത്ഷ് അദാം ആണ് മരിച്ചത്. അപകടത്തിൽ നിരവധി പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു
കക്കാടംപൊയിലില് നിന്ന് മടങ്ങുകയായിരുന്ന വാഹനമാണ് നിയന്ത്രണം വിട്ട് താഴ്ചയിലേക്ക് മറിഞ്ഞത്. മേലേക്കൂമ്പാറയ്ക്കും മരഞ്ചാട്ടയ്ക്കും ഇടയിലുള്ള വളവില് വച്ചാണ് ബസ് മറിഞ്ഞത്. വാഹനത്തിൽ മലപ്പുറം കാളികാവ് സ്വദേശികളായ കുട്ടികൾ ഉൾപ്പെടെ 18 പേരാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്.
നാട്ടുകാരും അഗ്നിരക്ഷാസേനയും സ്ഥലത്ത് രക്ഷാപ്രവര്ത്തനം തുടരുകയാണ്. പരുക്കേറ്റവരെ സമീപത്തെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളില് പ്രവേശിപ്പിച്ചു.
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A traveler returning from Kakkadampoyil overturned into a gorge at Koombara in Kozhikode, leaving several passengers injured. Local residents and fire force personnel immediately launched rescue operations. The injured people were rushed to nearby private hospitals for emergency medical care.