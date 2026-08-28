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Kerala

മതസ്പര്‍ധ വളര്‍ത്തുന്ന പോസ്റ്റ്: തൊടുപുഴ ഗ്രേഡ് എസ് ഐക്ക് സസ്‌പെന്‍ഷന്‍

ഗ്രേഡ് എസ് ഐ. കെ വിജേഷിനെതിരെ വകുപ്പുതല അന്വേഷണം നടത്താന്‍ തീരുമാനിക്കുകയും അന്വേഷണ ചുമതല മൂന്നാര്‍ ഡി വൈ എസ് പിയെ ഏല്‍പ്പിക്കുകയും ചെയ്തു.

Published

Aug 29, 2026 12:06 am |

Last Updated

Aug 29, 2026 12:06 am

ഇടുക്കി | തൊടുപുഴ  ഗ്രേഡ് എസ് ഐ. കെ വിജേഷിന് സസ്‌പെന്‍ഷന്‍. സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളില്‍ മതസ്പര്‍ധ വളര്‍ത്തുന്ന രീതിയിലുള്ള പോസ്റ്റ് പങ്കുവച്ചതിനാണ് നടപടി. ഇയാള്‍ക്കെതിരെ വകുപ്പുതല അന്വേഷണം നടത്താന്‍ തീരുമാനിക്കുകയും അന്വേഷണ ചുമതല മൂന്നാര്‍ ഡി വൈ എസ് പിയെ ഏല്‍പ്പിക്കുകയും ചെയ്തു.

സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് അടിയന്തരമായി റിപോര്‍ട്ട് സമര്‍പ്പിക്കാന്‍ ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവി ആവശ്യപ്പെട്ടു. സാമൂഹിക മാധ്യമത്തില്‍ വിദ്വേഷ പോസ്റ്റുകള്‍ പങ്കുവെച്ചതിന് വിജേഷിനെതിരെ മുമ്പും നടപടികള്‍ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അധികൃതര്‍ വ്യക്തമാക്കി.

വിജേഷിനെതിരെ യൂത്ത് ലീഗ് ഉള്‍പ്പെടെ പരാതി നല്‍കിയിരുന്നു.

Content Highlights:
A grade SI in Thodupuzha was suspended for posting communal content on social media. The action follows a police investigation into the policy violation. A detailed departmental inquiry has been initiated against the officer.

 

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