Kerala
മാസപ്പടിക്കേസ്: മുഹമ്മദ് റിയാസിന്റെ സുഹൃത്തുക്കളെ ചോദ്യം ചെയ്യാന് വിളിപ്പിച്ച് എസ്ഐടി
കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇഡിയുടെ കണ്ടെത്തലിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത്.
തിരുവനന്തപുരം|മാസപ്പടിക്കേസില് മുന് മന്ത്രി മുഹമ്മദ് റിയാസിന്റെ സുഹൃത്തുക്കളെ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം (എസ്ഐടി) ചോദ്യം ചെയ്യാന് വിളിപ്പിച്ചു. റിയാസിന്റെ സുഹൃത്ത് ഹസന് വാരിസ് ഉള്പ്പെടെയുള്ളവര്ക്ക് എസ്ഐടി നോട്ടീസ് നല്കി. മൊഴി നല്കാന് തയ്യാറാണെന്ന് ഹസന് വാരിസ് അന്വേഷണ സംഘത്തെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്ഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റി(ഇഡി)ന്റെ കണ്ടെത്തലിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത്.
പല ദിവസങ്ങളിലായാണ് ഇവര്ക്ക് നോട്ടീസ് നല്കിയിരിക്കുന്നത്. ആദ്യഘട്ടമെന്ന നിലയില് പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം ചോദ്യം ചെയ്യാനാണ് തീരുമാനം. നേരത്തെ മൊഴി നല്കിയവര് തങ്ങളെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയാണ് മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തിയതെന്ന് പിന്നീട് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.
ഹവാല ഇടപാടിലൂടെ മുഹമ്മദ് റിയാസ് വിദേശത്തേക്ക് കോടികള് കടത്തിയെന്നാണ് ഇഡി റിപ്പോര്ട്ട്. ഹസന് വാരിസിന് 1.2 കോടി രൂപയും മറ്റൊരാള്ക്ക് നിശ്ചിത തുകയും നല്കിയതായി വീണ ടിയുടെ ഡയറിയില് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഇഡി അവകാശപ്പെടുന്നു. ഇക്കാര്യം മുഹമ്മദ് റിയാസും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയനും നിഷേധിച്ചിട്ടുണ്ട്.
Content Highlights:
The Special Investigation Team has summoned friends of former Minister Muhammad Riyas, including Hasan Waris, in connection with the monthly payment case. The action follows findings by the Enforcement Directorate regarding alleged financial transactions. Hasan Waris agreed to give his statement.