Connect with us

UAE

ഷാർജയിൽ പുതിയ തിരുത്തൽ- പുനരധിവാസ കേന്ദ്രം സ്ഥാപിക്കാൻ നിയമം

തടവുകാരുടെ സുരക്ഷയ്‌ക്കൊപ്പം സ്വഭാവ പരിഷ്‌കരണത്തിനും മുൻഗണന

Published

Aug 26, 2026 10:17 am |

Last Updated

Aug 26, 2026 10:17 am

ഷാർജ|ഷാർജയിൽ പുതിയ തിരുത്തൽ-പുനരധിവാസ കേന്ദ്രം സ്ഥാപിക്കുന്നതിനും ഇത്തരം സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചിട്ടപ്പെടുത്തുന്നതിനുമായി സുപ്രീം കൗൺസിൽ അംഗവും ഷാർജ ഭരണാധികാരിയുമായ ശൈഖ് ഡോ. സുൽത്താൻ ബിൻ മുഹമ്മദ് അൽ ഖാസിമി പുതിയ നിയമം പുറപ്പെടുവിച്ചു. തടവുകാരുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനൊപ്പം അവരുടെ സ്വഭാവ രൂപീകരണത്തിനും സാമൂഹിക പുനരധിവാസത്തിനും മോചനത്തിന് ശേഷമുള്ള സുരക്ഷിതമായ ജീവിതത്തിനും ഊന്നൽ നൽകുന്നതാണ് പുതിയ നിയമം.

സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഭരണപരവും സാമ്പത്തികവുമായ പൂർണ ചുമതലകൾ ഷാർജ പോലീസിനായിരിക്കും. തടവുകാരെ കേവലം ശിക്ഷ അനുഭവിക്കുന്നവരായി മാത്രം കാണാതെ, നിയമപരമായ ചട്ടക്കൂടിലൂടെ അവരെ പരിഷ്‌കരിച്ച് സമൂഹത്തിന്റെ മുഖ്യധാരയിലേക്ക് തിരികെ എത്തിക്കുകയാണ് ഇതിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.

പുതിയ നിയമം നിലവിൽ വരുന്നതോടെ തടവുകാരുടെ അവകാശ സംരക്ഷണം, മാനസിക-ആരോഗ്യ പരിചരണം, വിദ്യാഭ്യാസം, തൊഴിൽ നൈപുണ്യ പരിശീലനം തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ കൂടുതൽ കൃത്യതയാർന്ന മാർഗരേഖ നിലവിൽ വരും. കുറ്റകൃത്യത്തിന്റെ സ്വഭാവവും പെരുമാറ്റ രീതികളും വിലയിരുത്തി ഓരോ തടവുകാരനും അനുയോജ്യമായ പുനരധിവാസ സഹായങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കും. തടവുകാലത്തെ വിദ്യാഭ്യാസവും പ്രായോഗിക തൊഴിൽ പരിശീലനങ്ങളും മോചനത്തിന് ശേഷം വീണ്ടും കുറ്റകൃത്യങ്ങളിലേക്ക് തിരിയുന്നത് തടയാൻ സഹായിക്കും.

Content Highlights:
Sharjah Ruler Sheikh Dr Sultan bin Muhammad Al Qasimi issued a law to establish a new correctional and rehabilitation center. The facility will operate under Sharjah Police to ensure inmate safety and social reintegration. It emphasizes education and vocational training to build secure futures.

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

National

കനത്ത മഴയില്‍ പുതിയ പാര്‍ലമെന്റ് മന്ദിരത്തില്‍ വെള്ളക്കെട്ട്; പണിയാന്‍ ചെലവഴിച്ചത് 1,200 കോടി, വീഡിയോ പുറത്തുവിട്ട് കോണ്‍ഗ്രസ്

Kerala

ചേലക്കോട് നിയന്ത്രണം വിട്ട മില്‍മ ടാങ്കര്‍ ലോറി ഇടിച്ച് അപകടം; രണ്ട് മരണം

National

ഡിവൈഡറില്‍ ഇടിച്ച ലോറിയിലേക്ക് സ്വകാര്യ ബസ് ഇടിച്ചുകയറി അപകടം; അഞ്ച് സ്ത്രീകളടക്കം ആറു പേര്‍ മരിച്ചു

International

പാകിസ്ഥാനിലെ സര്‍ക്കാര്‍ ആശുപത്രിയില്‍ തീപിടിത്തം; 15 നവജാതശിശുക്കള്‍ വെന്തുമരിച്ചു

Kerala

കനത്ത മഴ: മൂഴിയാര്‍ ഡാമില്‍ ജലനിരപ്പ് റെഡ് ലൈനില്‍; ഏത് നിമിഷവും ഷട്ടറുകള്‍ തുറക്കാന്‍ സാധ്യത

UAE

ഷാർജയിൽ പുതിയ തിരുത്തൽ- പുനരധിവാസ കേന്ദ്രം സ്ഥാപിക്കാൻ നിയമം

Kerala

പയ്യന്നൂരില്‍ അമിതവേഗതയിലെത്തിയ കാറിടിച്ച് യുവാവ് മരിച്ചു; ഒരാള്‍ക്ക് പരിക്ക്