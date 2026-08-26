Kerala
സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് ആറു ജില്ലകളില് ശക്തമായ മഴ; മഞ്ഞ അലര്ട്ട്
പത്തനംതിട്ട, കോട്ടയം, ഇടുക്കി, എറണാകുളം, കണ്ണൂര്, കാസര്കോട് ജില്ലകളില് ഒറ്റപ്പെട്ട ശക്തമായ മഴയ്ക്കുള്ള സാധ്യതയാണ് നിലനില്ക്കുന്നത്.
തിരുവനന്തപുരം| തിരുവോണ ദിവസമായ ഇന്ന് സംസ്ഥാനത്തെ ആറു ജില്ലകളില് ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ്. പത്തനംതിട്ട, കോട്ടയം, ഇടുക്കി, എറണാകുളം, കണ്ണൂര്, കാസര്കോട് ജില്ലകളില് ഒറ്റപ്പെട്ട ശക്തമായ മഴയ്ക്കുള്ള സാധ്യതയാണ് നിലനില്ക്കുന്നത്. ജാഗ്രതയുടെ ഭാഗമായി ഈ ജില്ലകളില് മഞ്ഞ അലര്ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു.
കേരളത്തില് ഒറ്റപ്പെട്ടയിടങ്ങളില് മണിക്കൂറില് 40 മുതല് 50 കിലോമീറ്റര് വരെ വേഗതയില് ശക്തമായ കാറ്റിന് സാധ്യതയുണ്ടെന്നും കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു. ഗംഗാതീര പശ്ചിമ ബംഗാളിനും സമീപ ഝാര്ഖണ്ഡ്, വടക്കന് ഒഡീഷ പ്രദേശങ്ങള്ക്കും മുകളിലായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ന്യൂനമര്ദ്ദത്തിന്റെ സ്വാധീനഫലമായാണ് സംസ്ഥാനത്ത് ശക്തമായ മഴ ലഭിക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി വെള്ളിയാഴ്ച വരെ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്.
മൂന്നാം ഓണത്തിനും നാലാം ഓണത്തിനും ഇതുവരെ ഒരു ജില്ലകളിലും മഴ മുന്നറിയിപ്പ് പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടില്ല.
Content Highlights: Central Meteorological Department warns of heavy rain in six Kerala districts on Thiruvonam day. Yellow alerts are issued for Pathanamthitta, Kottayam, Idukki, Ernakulam, Kannur, and Kasaragod. Strong winds up to 50 km/h expected due to low pressure over West Bengal.