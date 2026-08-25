Kerala
അത്ര 'മോഡിഫിക്കേഷന്' വേണ്ട; നടപടി കടുപ്പിച്ച് മോട്ടോര് ഗതാഗത വകുപ്പ്
ഓരോ രൂപമാറ്റത്തിനും 5,000 വീതം പിഴ. പിഴ ഈടാക്കിയ കണക്ക് മൂന്നാം തിയ്യതിക്കകം നല്കണം. പിടിവീണ വാഹനം രൂപം മാറ്റി വീണ്ടും ഹാജരാക്കണം.
തിരുവനന്തപുരം | സംസ്ഥാനത്ത് വാഹന രൂപമാറ്റത്തിനെതിരെ നടപടി കടുപ്പിച്ച് മോട്ടോര് വാഹന വകുപ്പ്. വാഹനങ്ങളുടെ മോഡിഫിക്കേഷന് പരിശോധിച്ച് പിഴ ഈടക്കാന് പരിശോധനാ ഉദ്യോഗസ്ഥര്ക്ക് ഗതാഗത കമ്മീഷണര് കര്ശന നിര്ദേശം നല്കി. വാഹന മോഡിഫിക്കേഷനെതിരെ മോട്ടര് വാഹന എന്ഫോഴ്സ്മെന്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്ക്കൊപ്പം പോലീസും കര്ശന നടപടിയെടുക്കണമെന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഹൈക്കോടതി നിര്ദേശിച്ചിരുന്നു. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണിത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച് ഗതാഗത കമ്മീഷണര് മുഴുവന് ഉദ്യോഗസ്ഥര്ക്കും നിര്ദേശം നല്കിയത്.
വാഹനത്തില് എത്ര മോഡിഫിക്കേഷന് നല്കിയിട്ടുണ്ടോ അത്രയും തവണ പിഴയീടാക്കാനാണ് നിര്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. മാത്രമല്ല മോഡിഫിക്കേഷന് മാറ്റി യഥാര്ഥ രീതിയിലേക്ക് മാറ്റി എന്നുറപ്പിക്കണമെന്നും നിര്ദേശത്തിലുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് മാസത്തിനുള്ളില് എത്ര വാഹനങ്ങള് പരിശോധിച്ചു, എത്ര തുക ഈടാക്കിയെന്നത് അടുത്ത മൂന്നാം തിയ്യതിക്കുള്ളില് മുഴുവന് ആര് ടി ഒമാരും റിപോര്ട്ട് നല്കണമെന്നും ഗതാഗത കമ്മീഷണര് നിര്ദേശിച്ചു.
വാഹനങ്ങളില് കണ്ടെത്തുന്ന ഓരോ രൂപമാറ്റത്തിനും നിലവിലുള്ള നിയമങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും അനുസരിച്ച് ആവശ്യമായ പിഴ ചുമത്തണം. അനധികൃത രൂപമാറ്റം നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനും അതിന് ശേഷം വാഹന പരിശോധനക്ക് ഹാജരാക്കുന്നതിനും ഉടമക്ക് നിര്ദേശം നല്കണമെന്നും പറയുന്നു. ഒരു വാഹനത്തില് നടത്തുന്ന അനധികൃത രൂപമാറ്റം ഓരോന്നിനും 5,000 രൂപ വീതം പിഴ ഈടാക്കണമെന്ന് ഹൈക്കോടതി കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഉത്തരവിട്ടിരുന്നു. അടൂരില് രക്ഷാപ്രവര്ത്തനത്തിന് പോയ ജീപ്പില് ആറ് മോഡിഫിക്കേഷന് നടത്തിയതായി കണ്ടെത്തിയിട്ടും ആകെ 5,000 രൂപ മാത്രം പിഴ ചുമത്തിയ പശ്ചാത്തലത്തിലായിരുന്നു കോടതി ഇടപെടല്. ജസ്റ്റിസ് അനില് കെ നരേന്ദ്രന്, ജസ്റ്റിസ് എസ് മുരളീകൃഷ്ണ എന്നിവരുള്പ്പെട്ട ഡിവിഷന് ബഞ്ചാണ് ഇതുസംബന്ധിച്ച ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചത്.
റീലുകള് ചിത്രീകരിക്കാന് ഉപയോഗിക്കുന്ന നിയമവിരുദ്ധ മോഡിഫിക്കേഷനുള്ള വാഹനങ്ങള് കണ്ടെത്തണമെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥര്ക്ക് നിര്ദേശം നല്കിയിട്ടുണ്ട്. വിവിധ നിറത്തിലുള്ള എല് ഇ ഡി ഉള്പ്പെടെ തീവ്രപ്രകാശമുള്ള ലൈറ്റുകള്, റെഡ്ബ്ലൂ സ്ട്രോബ് ലൈറ്റുകള്, അനധികൃത സൈറണ്, വീല് സ്പേസറുകള് തുടങ്ങിയ നിയമലംഘനങ്ങളില് നടപടി വേണം. എതിര്ദിശയില് നിന്ന് തീവ്രപ്രകാശം അടിച്ചാല് ഡ്രൈവര്മാരുടെ കാഴ്ചതെറ്റി വാഹനം അപകടത്തില്പെടാന് സാധ്യതയുണ്ട്. വാഹനത്തിന്റെ ബോഡിക്ക് പുറത്തേക്ക് ചക്രം തള്ളിനില്ക്കുന്ന തരത്തില് വീല് സ്പേസറുകളും വീതിയേറിയ ടയറുകളും ഉപയോഗിച്ചാല് വഴിയാത്രക്കാരുടെ മേല് ചെളിയും വെള്ളവും തെറിക്കും. കാല്നടക്കാര്ക്കും സൈക്കിള്, ഇരുചക്ര വാഹനയാത്രക്കാര്ക്കും ഇത് അപകടമാണെന്നും കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു.
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The Kerala Motor Vehicles Department has intensified its nationwide crackdown on illegally modified vehicles across the state. Authorities are issuing heavy monetary fines and canceling registration certificates for severe alterations. Vehicle owners are advised to strictly follow government guidelines to avoid legal action.