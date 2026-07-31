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സഊദി മറ്റന്നാൾ ഉച്ചക്ക് ആറ് മിനുട്ട് പൂർണ ഇരുട്ടിലാകും; അറിയാം ഏറ്റവും ദൈർഘ്യമേറിയ സൂര്യഗ്രഹണത്തിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ...
അറേബ്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈം അനുസരിച്ച് ഉച്ചയ്ക്ക് 11:41 ഓടെ ഭാഗിക ഗ്രഹണം ആരംഭിക്കും.
റിയാദ് | സഊദി അറേബ്യ അപൂർവ്വവും ചരിത്രപരവുമായ ഒരു സമ്പൂർണ്ണ സൂര്യഗ്രഹണത്തിന് (Total Solar Eclipse) മറ്റന്നാൾ ഉച്ചക്ക് (ഓഗസ്റ്റ് രണ്ട്) സാക്ഷ്യം വഹിക്കും. കഴിഞ്ഞ 75 വർഷത്തിനിടെ ആദ്യമായാണ് സഊദി അറേബ്യയുടെ ആകാശത്ത് പൂർണ്ണ സൂര്യഗ്രഹണം ദൃശ്യമാകുന്നത്. ഇതോടൊപ്പം ഈ 21-ാം നൂറ്റാണ്ടിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ദൈർഘ്യമേറിയ സൂര്യഗ്രഹണങ്ങളിൽ ഒന്നായിരിക്കും ഇത്. ആകാശത്ത് സൂര്യനെ ചന്ദ്രൻ പൂർണ്ണമായി മറയ്ക്കുകയും പകൽ സമയം രാത്രിക്ക് സമാനമായി മാറുകയും ചെയ്യും. ഈ സമയത്ത് അന്തരീക്ഷ താപനില കുറയുകയും പകൽ സമയത്ത് ആകാശത്ത് നക്ഷത്രങ്ങളും ഗ്രഹങ്ങളും പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയും ചെയ്യുമെന്ന് സഊദി സ്പേസ് ഏജൻസി (Saudi Space Agency) വ്യക്തമാക്കി.
സൂര്യൻ, ചന്ദ്രൻ, ഭൂമി എന്നിവ കൃത്യമായി ഒരേ നേർരേഖയിൽ വരുമ്പോഴാണ് പൂർണ്ണ സൂര്യഗ്രഹണം സംഭവിക്കുന്നത്. ആഗസ്റ്റ് തുടക്കത്തിൽ ഭൂമി സൂര്യനിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും അകലെയായതിനാൽ സൂര്യൻ ചെറിയ വലിപ്പത്തിലും, ചന്ദ്രൻ ഭൂമിയോട് ഏറ്റവും അടുത്ത് നിൽക്കുന്നതിനാൽ ചന്ദ്രൻ വലിയ വലിപ്പത്തിലും കാണപ്പെടും. ഇതാണ് ഗ്രഹണത്തിന് ദൈർഘ്യം കൂട്ടുന്നത്. ഈ സമയം ചന്ദ്രൻ സൂര്യനെ പൂർണ്ണമായി മറയ്ക്കുകയും സൗര കൊറോണ (Solar Corona) എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന സൂര്യന്റെ പുറംഭാഗം വ്യക്തമായി കാണാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്യും. ഈ പൂർണ്ണ ഗ്രഹണ പാതയിൽ (Path of Totality) ഉൾപ്പെടുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് സമ്പൂർണ്ണ ഇരുട്ട് അനുഭവപ്പെടുക.
എവിടെയെല്ലാം ദൃശ്യമാകും?
സഊദിയിലെ തെക്കൻ പ്രദേശങ്ങളായ അബഹ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഇടങ്ങളിൽ ഏകദേശം ആറ് മിനിറ്റോളം പൂർണ്ണ ഇരുട്ട് അനുഭവപ്പെടും. ജിദ്ദയിലും പടിഞ്ഞാറൻ തീരപ്രദേശങ്ങളിലും ഇത് അഞ്ച് മിനിറ്റും 50 സെക്കൻഡും നീണ്ടുനിൽക്കും. ജിദ്ദ ആസ്ട്രോണമി സൊസൈറ്റി (Jeddah Astronomy Society) പ്രസിഡന്റ് എൻജിനീയർ മാജിദ് അബു സഹ്രയുടെ വ്യക്തമാക്കൽ അനുസരിച്ച് മക്ക, ജിദ്ദ, തായിഫ്, അൽ ബഹ, ഖമീസ് മുശൈത്ത്, ജിസാൻ, നജ്റാൻ തുടങ്ങിയ പ്രധാന നഗരങ്ങൾ ഗ്രഹണത്തിന്റെ സമ്പൂർണ്ണ പാതയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്.
ഇത് കൂടാതെ തുവാൽ, ദഹ്ബാൻ, അസ്ഫാൻ, ഖുലൈസ്, ജുമും, ബഹ്റ, അൽ ഹദ, അൽ ഷാഫ, അൽ ലൈത്ത്, അൽ മൻദഖ്, ബൽജുറഷി, മജാർദ, അൽ ഖുൻഫുദ, സബ്ത് അൽ അലയ, അൽ നമസ്, തനുമ, ബാരിഖ്, അഹദ് റഫീദ, ബൈഷ്, സബ്യ, ദഹ്റാൻ അൽ ജനൂബ്, സറാത്ത് അബീദ എന്നീ സ്ഥലങ്ങളിലും പൂർണ്ണ ഗ്രഹണം ദൃശ്യമാകും. റിയാദ്, ഈസ്റ്റേൺ പ്രൊവിൻസ് തുടങ്ങിയ മധ്യ, വടക്കൻ, കിഴക്കൻ പ്രദേശങ്ങളിൽ 80 ശതമാനം വരെ ഭാഗിക ഗ്രഹണമാണ് (Partial Solar Eclipse) കാണാൻ സാധിക്കുക.
എപ്പോൾ ദൃശ്യമാകും?
അറേബ്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈം (Arabian Standard Time) അനുസരിച്ച് ഉച്ചയ്ക്ക് 11:41 ഓടെ ഭാഗിക ഗ്രഹണം ആരംഭിക്കും. ഉച്ചയ്ക്ക് 1:21 നും 1:44 നും ഇടയിലാണ് രാജ്യത്തുടനീളം പൂർണ്ണ ഇരുട്ട് വ്യാപിക്കുന്നത്. വൈകുന്നേരം 3:00 മണിയോടെ ഗ്രഹണം അവസാനിക്കും. ജിദ്ദയിൽ ഉച്ചയ്ക്ക് 12:00 മണിക്ക് ആരംഭിക്കുന്ന ഗ്രഹണം 1:25 ന് പൂർണ്ണതയിലെത്തുകയും 2:43 ന് അവസാനിക്കുകയും ചെയ്യും. മക്കയിൽ 12:01 ന് ആരംഭിച്ച് 1:26 ന് പൂർണ്ണ ഗ്രഹണവും 2:44 ന് അവസാനവും കുറിക്കും. തായിഫിൽ 12:03 ന് ആരംഭിച്ച് 1:28 ന് പൂർണ്ണതയിലും 2:45 ന് അവസാനത്തിലും എത്തും. ഖമീസ് മുശൈത്തിൽ 12:13 ന് തുടങ്ങി 1:37 ന് പൂർണ്ണ ഇരുട്ടും 2:54 ന് ഗ്രഹണ സമാപനവും നടക്കും.
യു എ ഇ യിൽ ദൃശ്യമാകുമോ?
ഗ്രഹണം കാണാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നവർക്ക് സൗദിയിലെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങൾ അനുയോജ്യമാണ്. വിനോദസഞ്ചാരികൾക്കും ജിദ്ദ റെഡ് സീ തീരങ്ങൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്താം. ഉയർന്ന വായു സ്വച്ഛതയുള്ള അബഹ, ഖമീസ് മുശൈത്ത് എന്നിവിടങ്ങളിൽ നീളമേറിയ ആറ് മിനിറ്റ് ഗ്രഹണം ആസ്വദിക്കാം. തായിഫ്, അൽ ബഹ എന്നിവ തണുപ്പുള്ള കാലാവസ്ഥ നൽകുമ്പോൾ ഫോട്ടോഗ്രാഫർമാർക്ക് അനുയോജ്യം തുറസ്സായ മരുഭൂമികളാണ്. അതേസമയം യു എ ഇ യിൽ പൂർണ്ണ ഗ്രഹണം ദൃശ്യമാകില്ല. ദുബായിൽ ഏകദേശം 53 ശതമാനവും മറ്റ് പ്രദേശങ്ങളിൽ 61 ശതമാനം വരെയുമുള്ള ഭാഗിക ഗ്രഹണം മാത്രമേ ദൃശ്യമാകൂ. ഉച്ചയ്ക്ക് 1:33 മുതൽ 3:48 വരെയായിരിക്കും യു എ ഇ യിലെ സമയക്രമം.
കണ്ണുകൾ സൂക്ഷിക്കുക!
സൂര്യഗ്രഹണം കാണുമ്പോൾ കണ്ണ് സംരക്ഷിക്കേണ്ടതിന്റെ പ്രാധാന്യം സൗദി സ്പേസ് ഏജൻസി ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. സാധാരണ സൺഗ്ലാസുകൾ കണ്ണിന് സംരക്ഷണം നൽകില്ല. അതിനാൽ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ഇല്ലാത്ത സർട്ടിഫൈഡ് സോളാർ എക്ലിപ്സ് ഗ്ലാസുകൾ (Certified Solar Eclipse Glasses) മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക. ശരിയായ ഫിൽട്ടറുകൾ ഇല്ലാതെ ബൈനോക്കുലർ, ടെലിസ്കോപ്പ്, ക്യാമറ എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് സൂര്യനെ നോക്കരുത്. പൂർണ്ണ ഗ്രഹണത്തിന്റെ ഏതാനും മിനിറ്റുകൾ ഒഴികെ ബാക്കി എല്ലാ സമയത്തും സോളാർ ഗ്ലാസുകൾ ധരിച്ചിരിക്കണം.
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Saudi Arabia is preparing for a historic total solar eclipse on August 2, 2027, bringing nearly six minutes of darkness. The eclipse path covers major cities like Jeddah and Mecca safely.