Kerala
ശബരിമല സ്വര്ണക്കൊള്ളക്കേസ്: പി എസ് പ്രശാന്തിന് ജാമ്യം
പ്രശാന്തിന്റെ ആരോഗ്യാവസ്ഥ പരിഗണിച്ചാണ് ജാമ്യം അനുവദിച്ചത്
കൊല്ലം|ശബരമല സ്വര്ണക്കൊള്ളക്കേസില് ദേവസ്വം ബോര്ഡ് മുന് പ്രസിഡന്റ് പി എസ് പ്രശാന്തിന് ജാമ്യം. പ്രശാന്തിന്റെ ആരോഗ്യാവസ്ഥ പരിഗണിച്ചാണ് കൊല്ലം വിജിലന്സ് കോടതി ജാമ്യം അനുവദിച്ചത്. തലച്ചോറില് രക്തസ്രാവം ഉണ്ടായതിനെ തുടര്ന്ന് കഴിഞ്ഞ മാസം അവസാനം പ്രശാന്തിനെ തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കല് കോളജ് ആശുപത്രിയില് പ്രവേശിപ്പിച്ചിരുന്നു. കേസില് അറസ്റ്റിലായ അജികുമാറിന് നേരത്തെ ജാമ്യം ലഭിച്ചിരുന്നു.
ജൂലൈ 23നാണ് ശബരിമല സ്വര്ണക്കൊള്ളക്കേസില് പി എസ് പ്രശാന്തിനെ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. 2025ല് ദ്വാരപാലക പാളികള് സ്വര്ണം പൂശാന് കൊണ്ടുപോയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസിലായിരുന്നു അറസ്റ്റ്. 2025ല് ദ്വാരപാലക വിഗ്രഹങ്ങള് ചെന്നൈയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയത് 2019ല് നടന്ന സ്വര്ണ അപഹരണം മറച്ചുവെയ്ക്കാനുള്ള ഗൂഢാലോചനയുടെ ഭാഗമെന്നായിരുന്നു പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ (എസ്ഐടി) കണ്ടെത്തല്. ഈ നടപടിക്ക് ആവശ്യമായ ഭരണാനുമതികള് നല്കുന്നതിലും ഫയല് നടപടികളിലും അന്നത്തെ ദേവസ്വം ബോര്ഡ് നേതൃത്വത്തിന്റെ പങ്ക് അന്വേഷണത്തില് കണ്ടെത്തിയെന്നും എസ്ഐടി പറഞ്ഞിരുന്നു.
Content Highlights: Former Travancore Devaswom Board President PS Prashanth was granted bail in the Sabarimala gold theft case. The Kollam Vigilance Court allowed bail considering his health condition following brain hemorrhage treatment at Thiruvananthapuram Medical College. The SIT had arrested Prashanth on July 23 over alleged irregularities in gold plating temple idols in 2025.