Kerala
സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്നും വൈദ്യുതി നിയന്ത്രണത്തിന് സാധ്യത; വൈകിട്ട് 7നും 12നും ഇടയില് ഭാഗിക നിയന്ത്രണം
ദേശീയതലത്തില് വൈദ്യുതിയുടെ കുറവ് ഉണ്ടായതാണ് വൈദ്യുതി നിയന്ത്രണത്തിന് കാരണമെന്നാണ് കെഎസ്ഇബി വ്യക്തമാക്കുന്നത്.
തിരുവനന്തപുരം|സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്നും 15 മിനിറ്റ് മുതല് അരമണിക്കൂര് വരെ വൈദ്യുതി നിയന്ത്രണത്തിന് സാധ്യതയെന്ന് കെഎസ്ഇബി. വൈകിട്ട് ഏഴ് മണിമുതല് 12 മണി വരെയുള്ള സമയങ്ങളില് വൈദ്യുതി ഭാഗികമായി തടസപ്പെടാനാണ് സാധ്യത.
ഇന്നലെ സംസ്ഥാനത്ത് ഭാഗികമായി വൈദ്യുതി നിയന്ത്രണമുണ്ടായിരുന്നു. ദേശീയതലത്തില് വൈദ്യുതിയുടെ കുറവ് ഉണ്ടായതാണ് വൈദ്യുതി നിയന്ത്രണത്തിന് കാരണമെന്നാണ് കെഎസ്ഇബി വ്യക്തമാക്കുന്നത്.
600 മുതല് 700 മെഗാവാട്ടിന്റെ കുറവ് പീക്ക് സമയങ്ങളില് കേരളത്തില് ഉണ്ടെന്ന് കെഎസ്ഇബി വ്യക്തമാക്കി. പവര് എക്സ്ചേഞ്ചില് നിന്ന് വൈദ്യുതി ലഭിക്കാത്തതും മഴ കുറഞ്ഞതും പ്രതിസന്ധിക്ക് കാരണമായെന്നും വിശദീകരണമുണ്ട്.
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Kerala may face power disruptions of 15 to 30 minutes today between 7 PM and 12 AM. KSEB cited a national power shortage of 600 to 700 MW during peak hours as the reason. Lack of rain and non-availability of power from the power exchange have worsened the crisis.