Kerala
ചികിത്സ തേടിയെത്തിയ രോഗിയോട് മോശമായി സംസാരിച്ച സംഭവം: ഡോക്ടര്ക്കെതിരെ നടപടി, സ്ഥലംമാറ്റി
ഡോ. രേഖ കെ കൃഷ്ണനെ തെന്മല പ്രാഥമികാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിലേക്കാണ് സ്ഥലം മാറ്റിയത്
കൊല്ലം| ചികിത്സ തേടിയെത്തിയ രോഗിയോട് മോശമായി പെരുമാറിയ കൊട്ടാരക്കര താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലെ ഡോക്ടര്ക്കെതിരെ നടപടി. അസിസ്റ്റന്റ് സര്ജന് ഡോ. രേഖ കെ കൃഷ്ണനെ തെന്മല പ്രാഥമികാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിലേക്കാണ് സ്ഥലം മാറ്റിയത്. ജില്ലാ മെഡിക്കല് ഓഫീസറുടെ അന്വേഷണ റിപ്പോര്ട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ആരോഗ്യ വകുപ്പ് ഡയറക്ടറുടെ നടപടി.
പനിയും ശരീരവേദനയുമായെത്തിയ രോഗിയോടാണ് അത്യാഹിത വിഭാഗത്തില് ഡ്യൂട്ടിയിലായിരുന്ന ഡോ. രേഖ കൃഷ്ണന് മോശമായി സംസാരിച്ചത്. പനിയും ശരീരവേദനയും എമര്ജന്സിയല്ല, പാതിരാത്രി കഴിഞ്ഞ് തുറന്നു വെച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങള്ക്ക് ഓടിക്കയറാനല്ല. ഇത് തോന്നിവാസമാണ്’ എന്നൊക്കെയാണ് ഡോക്ടര് രോഗിയോട് പറഞ്ഞത്. രോഗിയോടും കൂടെയുണ്ടായിരുന്നവരോടും ഡോക്ടര് കയര്ത്തു സംസാരിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങള് സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളില് പ്രചരിച്ചിരുന്നു.
സംഭവം വിവാദമായതോടെ ഡോക്ടറോട് നിര്ബന്ധിത അവധിയില് പോകാന് ആരോഗ്യവകുപ്പ് നിര്ദ്ദേശിച്ചു. ആരോഗ്യ വകുപ്പ് വിജിലന്സ് അന്വേഷണം നടത്തി കാരണം കാണിക്കല് നോട്ടീസ് നല്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. തുടര്ന്നാണ് ഡോക്ടറുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഗുരുതര വീഴ്ച സംഭവിച്ചതായി സ്ഥിരീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഡിഎംഒ റിപ്പോര്ട്ട് നല്കിയത്.
Content Highlights:
Action was taken against Dr Rekha K Krishnan of Kottarakkara Taluk Hospital for misbehaving with a patient in the emergency ward. She has been transferred to Thenmala PHC following a DMO inquiry report. The incident had sparked outrage after a video of the doctor went viral on social media.