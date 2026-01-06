Kerala
സംസ്ഥാനത്ത് വീണ്ടും മഴയെത്തുന്നു; വെള്ളി, ശനി ദിവസങ്ങളില് പരക്കെ മഴക്ക് സാധ്യത, മൂന്ന് ജില്ലകളില് യെല്ലോ അലര്ട്ട്
ശനിയാഴ്ച ഒറ്റപ്പെട്ട ശക്തമായ മഴയ്ക്കുള്ള സാധ്യതയാണ് നിലനില്ക്കുന്നത്
തിരുവനന്തപുരം | ചെറിയ ഒരു ഇടവേളക്ക് ശേഷം സംസ്ഥാനത്ത് വീണ്ടും മഴയെത്തുന്നു.
തെക്കുകിഴക്കന് ബംഗാള് ഉള്ക്കടലിനും അതിനോട് ചേര്ന്ന കിഴക്കന് ഭൂമധ്യ രേഖക്ക് സമീപമുള്ള ഇന്ത്യന് മഹാസമുദ്രത്തിനും മുകളിലായി രൂപപ്പെട്ട ശക്തി കൂടിയ ന്യൂനമര്ദ്ദമാണ് മഴക്ക് കാരണം.
ഇതിന്റെ സ്വാധീനഫലമായി വെള്ളിയാഴ്ചയും ശനിയാഴ്ചയും സംസ്ഥാനത്ത് പരക്കെ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയെന്നും കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് മുന്നറിയിപ്പ് നല്കി.അടുത്ത 24 മണിക്കൂറിനുള്ളില് തെക്കുപടിഞ്ഞാറന് ബംഗാള് ഉള്ക്കടലിനു മുകളില് ഇത് തീവ്ര ന്യൂനമര്ദ്ദമായി ശക്തിപ്രാപിക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട്. തുടര്ന്നുള്ള 48 മണിക്കൂറില് പടിഞ്ഞാറ്-വടക്കു പടിഞ്ഞാറ് ദിശയില് സഞ്ചരിക്കാന് സാധ്യതയെന്നും കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു.
മധ്യ കിഴക്കന് അറബിക്കടലിനും ലക്ഷദ്വീപിനും മുകളിലായി മറ്റൊരു ചക്രവാതച്ചുഴി കൂടി നിലനില്ക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിന്റെ സ്വാധീനഫലമായി ശനിയാഴ്ച ഒറ്റപ്പെട്ട ശക്തമായ മഴയ്ക്കുള്ള സാധ്യതയാണ് നിലനില്ക്കുന്നത്. ജാഗ്രതയുടെ ഭാഗമായി പത്തനംതിട്ട, ഇടുക്കി ജില്ലകളില് യെല്ലോ അലര്ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.