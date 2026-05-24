Kerala
മഴ മുന്നറിയിപ്പില് വീണ്ടും മാറ്റം; എറണാകുളത്ത് ഓറഞ്ച് അലര്ട്ട്, 11 ജില്ലകളില് യെല്ലോ അലര്ട്ട്
ശക്തമായ മഴയെ തുടര്ന്ന് ഭൂതത്താന് കെട്ട് ബാരേജിന്റെ ഷട്ടറുകള് തുറന്നു
തിരുവനന്തപുരം | സംസ്ഥാനത്ത് മഴ മുന്നറിയിപ്പില് വീണ്ടും മാറ്റം. എറണാകുളം ജില്ലയില് ഓറഞ്ച് അലേര്ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു. ജില്ലയില് ഒറ്റപ്പെട്ടയിടങ്ങളില് അതിശക്തമായ മഴയ്ക്കുള്ള സാധ്യതയാണ് പ്രവചിച്ചിരിക്കുന്നത്. 11 ജില്ലകളില് യെല്ലോ അലേര്ട്ടാണ്. തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം, ഇടുക്കി, തൃശൂര്, മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, കണ്ണൂര്, കാസര്കോട് ജില്ലകളിലാണ് യെല്ലോ അലേര്ട്ട്.
നാളെ പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം, ഇടുക്കി, എറണാകുളം, തൃശൂര്, മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, വയനാട് ജില്ലകളില് യെല്ലോ അലേര്ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. 26-ന് തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, ആലപ്പുഴ, എറണാകുളം ജില്ലകളിലാണ് യെല്ലോ അലേര്ട്ട്.
കേരളത്തിലെ എല്ലാ ജില്ലകളിലും 24 മണിക്കൂര് പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന താലൂക്ക്, ജില്ലാ കണ്ട്രോള് റൂമുകള് ഉണ്ട്. അപകടസാധ്യത മുന്നില് കാണുന്ന ഘട്ടത്തില് സഹായങ്ങള്ക്ക് 1077, 1070 എന്നീ ടോള് ഫ്രീ നമ്പറുകളില് ബന്ധപ്പെടാം.
ശക്തമായ മഴയെ തുടര്ന്ന് ഭൂതത്താന് കെട്ട് ബാരേജിന്റെ ഷട്ടറുകള് തുറന്നു. ജലനിരപ്പ് ക്രമീകരിക്കുന്നതിനായാണ് നിയന്ത്രിത തുറക്കല് എന്ന് ജില്ലാ ഭരണകൂടം അറിയിച്ചു.