Kerala
സഹോദരനൊപ്പം കടവില് കുളിക്കാനിറങ്ങി; ഒഴുക്കില് പെട്ട് കാണാതായ എട്ട് വയസുകാരന്റെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തി
വ്യാഴാഴ്ച വൈകിട്ടാണ് സഅദ് സഹോദരന് സഹൽ എന്നിവര് വീട്ടുകാർക്കൊപ്പം തൂതപ്പുഴ പൈലിപ്പുറം കാളിയാര്വെട്ടം കടവില് കുളിക്കാ൯ ഇറങ്ങി ഒഴുക്കില് പെട്ടത്.
പൊന്നാനി|സഹോദരനൊപ്പം കുളിക്കാനിറങ്ങി ഒഴുക്കില് പെട്ട് കാണാതായ എട്ട് വയസുകാരന്റെ മൃതദേഹം പൊന്നാനിയില് കണ്ടെത്തി. കൊടുമാണ്ട മൂര്ക്കാന്കുഴി അബുല് ഹക്കീമിന്റെ മകന് സഅദ്(8) ന്റെ മൃതദേഹമാണ് പൊന്നാനില് കണ്ടെത്തിയത്. വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ ഏഴ് മണിയോടെ നാട്ടുകാർ ആണ് സഅദിന്റെ മൃതദേഹം കണ്ടത്.
കൊപ്പം പൈലിപ്പുറത്ത് മാതാവിന്റെ വീട്ടിൽ വിരുന്ന് വന്നതായിരുന്നു സഹോദരങ്ങളായ സഅദും,സഹലും. വ്യാഴാഴ്ച വൈകിട്ടാണ് സഅദ് സഹോദരന് സഹൽ എന്നിവര് വീട്ടുകാർക്കൊപ്പം തൂതപ്പുഴ പൈലിപ്പുറം കാളിയാര്വെട്ടം കടവില് കുളിക്കാ൯ ഇറങ്ങി ഒഴുക്കില് പെട്ടത്. നാട്ടുകാർ ചേര്ന്ന് സഹലിനെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയെങ്കിലും സഅദിനെ കാണാതാവുകയായിരുന്നു.
പോലീസും ഫയര്ഫോഴ്സും നാട്ടുകാരും ചേർന്ന് തിരച്ചില് തുടരുന്നതിടെയാണ് പൊന്നാനി പുഴയോരത്ത് കൈലാസംകളം കടവില് ഓളം ബോട്ട് നിര്ത്തിയിട്ട ഭാഗത്തായി മൃതദേഹം കണ്ടൈത്തിയത്.
Content Highlights:
The body of an eight-year-old boy named Saad who went missing in the Thuthapuzha river was found at Ponnani. Saad slipped into the river on Thursday evening while bathing with his family. His brother Sahal was saved by locals while search teams recovered Saad’s body on Friday morning.