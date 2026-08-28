Connect with us

Kerala

ഓണാഘോഷ പരിപാടിക്കിടെ സ്‌കൂള്‍ വിദ്യാര്‍ഥിനിക്ക് നേരെ ലൈംഗികാതിക്രമം; യുവാവ് പിടിയില്‍

വടംവലി മത്സരം കാണുകയായിരുന്ന വിദ്യാര്‍ഥിനിക്ക് നേരെയാണ് അതിക്രമം നടന്നത്.

Published

Aug 28, 2026 3:15 pm |

Last Updated

Aug 28, 2026 3:17 pm

കണ്ണൂര്‍| പയ്യോളിയില്‍ ഓണാഘോഷ പരിപാടിക്കിടെ സ്‌കൂള്‍ വിദ്യാര്‍ഥിനിക്ക് നേരെ ലൈംഗികാതിക്രമം നടത്തിയ യുവാവ് പിടിയില്‍. പള്ളിക്കര സ്വദേശി മുഹമ്മദ് റാഫിയാണ് (42) പിടിയിലായത്. പയ്യോളി പോലീസാണ് ഇയാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.

പയ്യോളി പുളിമുക്ക് ഗ്രൗണ്ടില്‍ വടംവലി മത്സരം കാണുകയായിരുന്ന വിദ്യാര്‍ഥിനിക്ക് നേരെയാണ് അതിക്രമം നടന്നത്. വടംവലി മത്സരം കാണുന്നതിനിടെയാണ് എട്ടാം ക്ലാസ് വിദ്യാര്‍ഥിനിക്ക് നേരെ ലൈംഗികാതിക്രമം ഉണ്ടായത്. പ്രതിയെ കോടതിയില്‍ ഹാജരാക്കി റിമാന്‍ഡ് ചെയ്തു.

Content Highlights:
Payyoli Police arrested 42-year-old Muhammad Rafi for sexually assaulting an eighth-grade student during Onam celebrations at Pulimukku ground. The incident took place while the girl was watching a tug-of-war match. The accused from Pallikkara was produced in court and remanded to custody.

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

International

നേപ്പാളിലെ മിന്നല്‍ പ്രളയം: മരണസംഖ്യ 538 ആയി ഉയര്‍ന്നു

Kerala

കരിപ്പൂർ-ഫുജൈറ വിമാനം റദ്ദാക്കി സ്പൈസ്‌ജെറ്റ്

Kerala

അങ്കണവാടിയില്‍ നിന്ന് ലഭിച്ച അമൃതം പൊടിയില്‍ ചത്ത പല്ലി; ആരോഗ്യമന്ത്രിക്ക് പരാതി നല്‍കി

Kerala

സഹോദരനൊപ്പം കടവില്‍ കുളിക്കാനിറങ്ങി; ഒഴുക്കില്‍ പെട്ട്‌ കാണാതായ എട്ട്‌ വയസുകാരന്റെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തി

Kerala

ചില്ലറ നൽകാത്തതിന് സ്ത്രീയെ കെ എസ് ആര്‍ ടി സി ബസിൽ നിന്നും ഇറക്കി വിട്ടു

Kerala

അത്തോളിയില്‍ ഓവുചാലില്‍ കണ്ടെത്തിയ മൃതദേഹം തിരിച്ചറിഞ്ഞു; ദുരൂഹതയില്ലെന്ന് നിഗമനം

Kerala

ഓണാഘോഷ പരിപാടിക്കിടെ സ്‌കൂള്‍ വിദ്യാര്‍ഥിനിക്ക് നേരെ ലൈംഗികാതിക്രമം; യുവാവ് പിടിയില്‍