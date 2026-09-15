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യുപിഐ, റുപേ കാര്‍ഡ് ഇടപാടുകള്‍ക്ക് ചാര്‍ജ് ഈടാക്കില്ല; ഉത്തരവുമായി കേന്ദ്രം

രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ ആളുകള്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡിജിറ്റല്‍ പേയ്‌മെന്റ് സംവിധാനങ്ങളിലൊന്നാണ് യുപിഐ

Published

Sep 15, 2026 9:15 am |

Last Updated

Sep 15, 2026 9:16 am

ന്യൂഡല്‍ഹി| 2,000 രൂപ വരെയുള്ള യുപിഐ ഇടപാടുകള്‍ക്ക് ഉപഭോക്താക്കളില്‍ നിന്ന് ചാര്‍ജ് ഈടാക്കാനാവില്ലെന്ന ഉത്തരവുമായി കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍. റുപേ ഡെബിറ്റ് കാര്‍ഡ് ഉപയോഗിച്ചുള്ള പേയ്മെന്റുകള്‍ക്കും പ്രത്യേക ഫീസ് ഈടാക്കാനാവില്ല. കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ ഇതുസംബന്ധിച്ച് വിജ്ഞാപനം പുറത്തിറക്കിയത്. ചെറിയ തുകകളുടെ ഡിജിറ്റല്‍ ഇടപാടുകള്‍ കൂടുതല്‍ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും രാജ്യത്ത് ഡിജിറ്റല്‍ പേയ്‌മെന്റ് സംവിധാനം കൂടുതല്‍ വ്യാപിപ്പിക്കുകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് നടപടി.

നിലവില്‍ രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ ആളുകള്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡിജിറ്റല്‍ പേയ്‌മെന്റ് സംവിധാനങ്ങളിലൊന്നാണ് യുപിഐ. ചെറിയ തുകകള്‍ പോലും യുപിഐ വഴി അടയ്ക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം വര്‍ധിച്ചുവരുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് കേന്ദ്രത്തിന്റെ പുതിയ തീരുമാനം. 2,000 രൂപ വരെയുള്ള യുപിഐ ഇടപാടുകള്‍ക്ക് ബേങ്ക് ചാര്‍ജ് ഒഴിവാക്കുന്നത് ചെറുകിട വ്യാപാരികള്‍ക്കും സാധാരണ ഉപഭോക്താക്കള്‍ക്കും കൂടുതല്‍ സൗകര്യമൊരുക്കുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തല്‍.

റുപേ ഡെബിറ്റ് കാര്‍ഡ് വഴിയുള്ള പേയ്‌മെന്റുകള്‍ക്കും ഫീസ് ഒഴിവാക്കുന്നതിലൂടെ ആഭ്യന്തരമായി വികസിപ്പിച്ച ഡിജിറ്റല്‍ പേയ്‌മെന്റ് സംവിധാനമായ റുപേയുടെ ഉപയോഗവും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയാണ് സര്‍ക്കാര്‍ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. കൂടുതല്‍ ആളുകളെ ഡിജിറ്റല്‍ ഇടപാടുകളിലേക്ക് എത്തിക്കുകയും പണത്തിന്റെ നേരിട്ടുള്ള ഉപയോഗം കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഈ നീക്കം.

Content Highlights:
The Central Government issued a notification stating no charges can be levied on UPI transactions up to Rs 2000. Fees have also been waived for payments made using RuPay debit cards to encourage digital payments. This decision is expected to immensely benefit small merchants and ordinary users.

 

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