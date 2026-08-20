നെഹ്റു ട്രോഫി വള്ളം കളി: ആലപ്പുഴ ജില്ലയില്‍ ശനിയാഴ്ച പ്രാദേശിക അവധി

Kerala
നെഹ്റു ട്രോഫി വള്ളം കളി: ആലപ്പുഴ ജില്ലയില് ശനിയാഴ്ച പ്രാദേശിക അവധി
പൊതുപരീക്ഷകള് മുന്നിശ്ചയ പ്രകാരം നടക്കും.
ആലപ്പുഴ| നെഹ്റു ട്രോഫി ദിനത്തില് ആലപ്പുഴ ജില്ലയില് ആഗസ്റ്റ് 22 ശനിയാഴ്ച എല്ലാ സര്ക്കാര് സ്ഥാപനങ്ങള്ക്കും പ്രാദേശിക അവധി. ഓഫീസുകള്ക്കും വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്കും ജില്ലാ കലക്ടര് ഷാജി വി നായര് അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു. പൊതുപരീക്ഷകള് മുന്നിശ്ചയ പ്രകാരം നടക്കും.
Content Highlights:
Alappuzha District Collector Shaji V Nair has declared a local holiday for all government institutions and educational offices on Saturday, August 22, for the Nehru Trophy Boat Race. However, all pre-scheduled public examinations in the district will be conducted as per schedule.
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Kerala
നെഹ്റു ട്രോഫി വള്ളം കളി: ആലപ്പുഴ ജില്ലയില് ശനിയാഴ്ച പ്രാദേശിക അവധി
Kerala