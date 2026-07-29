Connect with us

Kerala

കാണാതായ യൂട്യൂബർ ദിൽഷാദിനെ മേഘാലയില്‍ നിന്ന് കണ്ടെത്തി

ഇദ്ദേഹം സഞ്ചരിച്ച ബൈക്ക് അപകടത്തില്‍ പെടുകയായിരുന്നു

Published

Jul 29, 2026 2:16 pm |

Last Updated

Jul 29, 2026 2:16 pm

മലപ്പുറം| മലപ്പുറത്ത് നിന്നും കാണാതായ ചേലേമ്പ്ര പുല്ലിപ്പറമ്പ് പാറയില്‍ സ്വദേശി ദില്‍ഷാദിനെ  മേഘാലയില്‍ നിന്ന് കണ്ടെത്തി. ഇദ്ദേഹം സഞ്ചരിച്ച ബൈക്ക് അപകടത്തില്‍ പെടുകയായിരുന്നു. ദില്‍ഷാദിനെ സമീത്തെ ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. മേഘാലയിലെ ഖാസിഹില്‍ ഫോറസ്റ്റ് മേഖലയില്‍ വെച്ചാണ് അപകടം സംഭവിച്ചത്.നാല് ദിവസമായി ഇയാളുടെ യാതൊരു വിവരവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

യാത്ര ടുഡേ എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലില്‍ നിരവധി ഫോളോവേഴ്‌സുള്ള യൂട്യൂബര്‍ കൂടിയാണ് ഇയാള്‍. കഴിഞ്ഞ ആറിനാണ് യാത്രയുടെ ഭാഗമായി വീട്ടില്‍ നിന്ന് പോയതെന്നും നാലുദിവസമായി യാതൊരു വിവരവുമില്ലെന്നും കുടുംബം തേഞ്ഞിപ്പലം പോലീസില്‍ പരാതി നല്‍കിയിരുന്നു.

Content Highlights:
Missing Malappuram native and Youtuber Dilshad has been located in Meghalaya following a bike accident. He sustained injuries in the Khasi Hills forest area and is undergoing treatment at a nearby hospital. Dilshad, owner of the Yathra Today channel, went missing four days ago while on a trip.

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

പോലീസ് സംഘടനകളുടെ പുനഃക്രമീകരണം; ആഭ്യന്തര വകുപ്പിന്റെ ഉത്തരവ് സ്റ്റേ ചെയ്ത് ഹൈക്കോടതി

Kerala

കോട്ടയത്ത് നവജാത ശിശുക്കളെ വില്‍ക്കുന്നെന്ന പരാതി: അന്വേഷണം ജില്ലയ്ക്ക് പുറത്തേക്കും

Business

TODAY'S GOLD RATE| ഇടിവിന് പിന്നാലെ കുതിച്ചുയര്‍ന്ന് സ്വര്‍ണവില

Editors Pick

താങ്ങാവുന്ന വിലയിൽ ഹൈബ്രിഡ്, ഇലക്ട്രിക് കാറുകൾ വിപണിയിലെത്തിക്കാൻ ഹ്യുണ്ടായി; വരാനിരിക്കുന്ന മോഡലുകൾ ഇവ...

From the print

കെ എം ബഷീർ കൊലപാതകം; കേസ് അട്ടിമറിക്കാൻ ഉന്നതതല ഗൂഢാലോചന

National

ഐ ഐ ടിയിലെ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസറെ ക്യാമ്പസിലെ ക്വാര്‍ട്ടേഴ്‌സില്‍ മരിച്ച നിലയില്‍ കണ്ടെത്തി

National

കേരളത്തില്‍ പി എം ശ്രീ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിയിട്ടില്ല; കേന്ദ്ര മന്ത്രി രാജ്യസഭയില്‍ വ്യക്തമാക്കി