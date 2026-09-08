Malappuram
'ലൈറ്റ് ഓഫ് മദീന': പ്രകീര്ത്തന സദസ്സും സ്വലാത്ത് ആത്മീയ സമ്മേളനവും നാളെ
സമസ്ത ഉപാധ്യക്ഷന് സയ്യിദ് അലി ബാഫഖി തങ്ങള് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. മഅ്ദിന് അക്കാദമി ചെയര്മാന് സയ്യിദ് ഇബ്റാഹീമുല് ഖലീല് അല് ബുഖാരി ആത്മീയ സംഗമത്തിന് നേതൃത്വം നല്കും.
മലപ്പുറം | മഅ്ദിന് അക്കാദമിക്ക് കീഴില് നാളെ (സെപ്തം: എട്ട്, വ്യാഴം) വൈകിട്ട് നാലിന് സ്വലാത്ത് ആത്മീയ സമ്മേളനവും ലൈറ്റ് ഓഫ് മദീന പ്രകീര്ത്തന സദസ്സും നടക്കും. സമസ്ത ഉപാധ്യക്ഷന് സയ്യിദ് അലി ബാഫഖി തങ്ങള് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. മഅ്ദിന് അക്കാദമി ചെയര്മാന് സയ്യിദ് ഇബ്റാഹീമുല് ഖലീല് അല് ബുഖാരി ആത്മീയ സംഗമത്തിന് നേതൃത്വം നല്കും. പ്രകീര്ത്തന സദസ്സില് വിവിധ ട്രൂപ്പുകള് അണിനിരക്കും.
കടലുണ്ടി സാദാത്തുക്കളുടെ പിതാവായ സയ്യിദ് അഹ്മദുല് ബുഖാരിയുടെ ആണ്ട് നേര്ച്ചയും സംഘടിപ്പിക്കും. അനുസ്മരണ പ്രഭാഷണം, മദ്ഹ് ഗീതങ്ങള്, മൗലിദ് പാരായണം, വിര്ദുല്ലത്വീഫ്, ഹദ്ദാദ്, മുള്രിയ്യ, സ്വലാത്തുന്നാരിയ, തഹ്ലീല്, ഖുര്ആന് പാരായണം, പ്രാര്ഥന എന്നിവ പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി നടക്കും. പരിപാടിക്ക് എത്തിച്ചേരുന്ന വിശ്വാസികള്ക്ക് അന്നദാനം നടത്തും. സ്ത്രീകള്ക്ക് പ്രത്യേക സൗകര്യങ്ങളുണ്ടാവും.
സയ്യിദ് ഇസ്മാഈല് അല് ബുഖാരി കടലുണ്ടി, സയ്യിദ് അബ്ദുല്ല ഹബീബുറഹ്മാന് അല് ബുഖാരി, സയ്യിദ് ശിഹാബുദ്ദീന് അല് ബുഖാരി, സയ്യിദ് ബാക്കിര് ശിഹാബ് തങ്ങള് കോട്ടക്കല്, സയ്യിദ് ശിഹാബുദ്ദീന് അഹ്ദല് മുത്തനൂര്, സയ്യിദ് ഹബീബ് തുറാബ് തങ്ങള്, സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് ഫാറൂഖ് ജമലുല്ലൈലി, സയ്യിദ് ഖാസിം സ്വാലിഹ് ഐദ്രൂസി, സയ്യിദ് അഹ്മദുല് കബീര് അല് ബുഖാരി, സമസ്ത ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പി ഇബ്രാഹീം ബാഖവി, അബ്ദുല് ജലീല് സഖാഫി കടലുണ്ടി, അബൂബക്കര് സഖാഫി കുട്ടശ്ശേരി, അബൂശാക്കിര് സുലൈമാന് ഫൈസി കിഴിശ്ശേരി, അബൂബക്കര് സഖാഫി അരീക്കോട് സംബന്ധിക്കും.
Content Highlights:
The Light of Madina praise gathering and Swalath spiritual conference will take place tomorrow. The event aims to bring together believers for spiritual enlightenment and devotional prayers. Organizers have invited all devotees to participate in this grand spiritual gathering.