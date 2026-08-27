Kerala
റോഡരികില് ഒരാള് പൊക്കത്തില് കഞ്ചാവ് ചെടി
അഞ്ചടിയോളം ഉയരത്തില് വളര്ന്ന ചെടി എക്സൈസ് ഉദ്യോഗസ്ഥര് കസ്റ്റഡിയില് എടുത്തു
കോഴിക്കോട് | കോഴിക്കോട് എളേറ്റില് വട്ടോളി- പൂനൂര് റോഡരികില് ഒരാളോളം പൊക്കത്തില് വളര്ന്ന നിലയില് കണ്ട കഞ്ചാവ് ചെടി. മരം മില്ലിന് സമീപം റോഡരികില് അഞ്ചടിയോളം ഉയരത്തില് വളര്ന്ന ചെടി എക്സൈസ് ഉദ്യോഗസ്ഥര് കസ്റ്റഡിയില് എടുത്തു.
എളേറ്റില് വട്ടോളി ഭാഗത്ത് എക്സൈസ് സംഘം നടത്തിയ പട്രോളിംഗിനിടെയാണ് തഴച്ചുവളര്ന്ന നിലയില് കഞ്ചാവ് ചെടി കണ്ടെത്തിയത്. ലഹരിമരുന്ന് സംഘങ്ങള് ബോധപൂര്വം നട്ടുപിടിപ്പിച്ചതാണോ അതോ വഴിപോക്കര് ഉപേക്ഷിച്ച കഞ്ചാവ് വിത്തില് നിന്ന് സ്വാഭാവികമായി മുളച്ചുപൊന്തിയതാണോ എന്ന കാര്യത്തില് എക്സൈസ് ഉദ്യോഗസ്ഥര് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
നേരത്തെ ബസ് സ്റ്റാന്റിന് അടുത്തുള്ള ബില്ഡിംഗിന് മുകളില് നിന്നും കഞ്ചാവ് ചെടി കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. പ്രദേശത്ത് ലഹരി വില്പ്പനയോ ഉപയോഗമോ നടക്കുന്നുണ്ടോ എന്നതിനെക്കുറിച്ച് പരിശോധന ശക്തമാക്കുമെന്ന് താമരശ്ശേരി എക്സൈസ് ഉദ്യോഗസ്ഥര് അറിയിച്ചു. സംഭവത്തില് കേസ് രജിസ്റ്റര് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
Content Highlights:
Excise officials seized a five-foot-tall cannabis plant growing near a saw mill along the Elettil Vattoli-Poonoor road in Kozhikode. An investigation is underway to determine if it was intentionally cultivated or grew naturally. Thamarassery excise registered a case and intensified inspections.