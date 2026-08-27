Kerala
24 മണിക്കൂര് സ്പെഷ്യാലിറ്റി സേവനം: ആവശ്യമായ തസ്തികകളില്ലാതെ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നത് അപ്രായോഗികമെന്ന് കെ ജി എം ഒ എ
നിലവിലുള്ള ഡോക്ടര്മാരെ പുനര്വിന്യസിച്ചുകൊണ്ട് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നത് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ത്രിതല പൊതുജനാരോഗ്യ സംവിധാനത്തെ ബാധിക്കും.
തിരുവനന്തപുരം | ആവശ്യമായ തസ്തികകളില്ലാതെ സംസ്ഥാനത്തെ സര്ക്കാര് ആശുപത്രികളില് 24 മണിക്കൂര് സ്പെഷ്യാലിറ്റി സേവനം നടപ്പിലാക്കുന്നത് അപ്രായോഗികമാണെന്ന് കെ ജി എം ഒ എ. ആറ് മാസത്തിനുള്ളില് ജില്ലാ, ജനറല് ആശുപത്രികളില് 24 മണിക്കൂറും സ്പെഷ്യാലിറ്റി ചികിത്സ നല്കാനുള്ള സംസ്ഥാന സര്ക്കാരിന്റെ പുതിയ പദ്ധതി പ്രഖ്യാപനത്തോട് പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു കേരള സര്ക്കാര് മെഡിക്കല് ഓഫീസേഴ്സ് അസോസിയേഷന്. പദ്ധതിയെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നുവെങ്കിലും ആവശ്യമായ തസ്തികകളില്ലാതെ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നത് അപ്രായോഗികമാണ്.
നിലവിലുള്ള ഡോക്ടര്മാരെ പുനര്വിന്യസിച്ചുകൊണ്ട് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നത് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ത്രിതല പൊതുജനാരോഗ്യ സംവിധാനത്തെ ബാധിക്കുമെന്നും അന്തിമ തീരുമാനം എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പദ്ധതിയെക്കുറിച്ച് കൂടുതല് ചര്ച്ച ചെയ്യണമെന്നും ഡോക്ടര്മാരും ആശുപത്രികളും നേരിടുന്ന പ്രായോഗിക ബുദ്ധിമുട്ടുകള് പരിഗണിക്കണമെന്നും സംഘടന സര്ക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ആരോഗ്യ വകുപ്പിന് കീഴില് നിലവില് ഏകദേശം 800 ഡോക്ടര് തസ്തികകള് ഒഴിഞ്ഞുകിടക്കുന്നുണ്ട്. അതില് ഏകദേശം 300 എണ്ണവും സ്പെഷ്യാലിറ്റി കേഡറാണ്. ജനറല് കേഡറില് 476 ഒഴിവുകളും അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് കേഡറില് 23 ഒഴിവുകളുമുണ്ടെന്ന് സംഘടന വിശദീകരിച്ചു.
സംസ്ഥാനത്തെ മിക്ക ജില്ലാ, ജനറല് ആശുപത്രികളിലും ചില വകുപ്പുകളില് മൂന്നോ നാലോ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഡോക്ടര്മാര് മാത്രമാണുള്ളത്. അവരുടെ സ്റ്റാഫിംഗ് മെഡിക്കല് കോളജുകളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യാന് കഴിയില്ല. അവിടെ വകുപ്പുകളില് ഫാക്കല്റ്റി, സീനിയര് റെസിഡന്റ്, ജൂനിയര് റെസിഡന്റ്സ് എന്നിവരുള്പ്പെടെ ഏകദേശം 100 ഡോക്ടര്മാര് ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്ന് സംഘടന പറഞ്ഞു. പകല് സമയത്ത് ഔട്ട്പേഷ്യന്റ്, ഇന്പേഷ്യന്റ്, തിയേറ്റര് ഡ്യൂട്ടികളില് രാത്രികാല അടിയന്തര ഡ്യൂട്ടിയിലുള്ള സ്പെഷ്യലിസ്റ്റുകള് ഓണ്-കോള് സംവിധാനത്തില് പ്രവര്ത്തിക്കേണ്ടി വരുമെന്നും ഇത് ഡോക്ടര്മാരുടെ ആരോഗ്യത്തേയും രോഗിയുടെ സുരക്ഷയെയും ബാധിച്ചേക്കാമെന്നും സംഘടന കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു. പുതിയ സ്പെഷ്യാലിറ്റി തസ്തികകള് ഉടനടി സൃഷ്ടിക്കണമെന്നും ശരിയായ ഷിഫ്റ്റ്, സ്റ്റേ-ഡ്യൂട്ടി ക്രമീകരണങ്ങള് ഉറപ്പാക്കാന് ബിരുദാനന്തര യോഗ്യതയുള്ള അസിസ്റ്റന്റ് സര്ജന്മാരെ നിയോഗിക്കണമെന്നും സംഘടന ആവശ്യപ്പെട്ടു.
പ്രാഥമിക, കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെല്ത്ത് സെന്ററുകളിലെ ഒഴിവുകള് പി എസ് സി വഴി നികത്തണമെന്നും വലിയ ആശുപത്രികളിലേക്ക് ഡോക്ടര്മാരെ മാറ്റുന്നത് ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളില് അടിസ്ഥാന ആരോഗ്യ സംരക്ഷണം നഷ്ടപ്പെടുത്തുമെന്നും കെ ജി എം ഒ എ മുന്നറിയിപ്പ് നല്കി. ഗുരുതരാവസ്ഥയിലുള്ള രോഗികള്ക്ക് മുന്ഗണന നല്കുന്നതിന് വേണ്ടി കാഷ്വാലിറ്റി മെഡിക്കല് ഓഫീസര്മാരുടെ എണ്ണം വര്ധിപ്പിച്ച് അത്യാഹിത വിഭാഗങ്ങളെ ശക്തിപ്പെടുത്തണമെന്ന് സംഘടന സര്ക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. അടിയന്തര സേവനങ്ങള് ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിന് സര്ക്കാര് രേഖാമൂലമുള്ള ഉറപ്പ് നല്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും ഇക്കാര്യത്തില് ഒരു സര്ക്കാര് ഉത്തരവ് ഇതിനകം പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഡോക്ടര്മാരുടെ സംഘടന പറഞ്ഞു. സര്വീസ് ക്വാട്ടയില് ബിരുദാനന്തര യോഗ്യത നേടിയിട്ടും സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളില് ജോലി ചെയ്യുന്ന ഡോക്ടര്മാര്ക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കണമെന്നും കെ ജി എം ഒ എ ആവശ്യപ്പെട്ടു.
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The Kerala Government Medical Officers Association has criticized the implementation of 24-hour specialty services without creating required posts. The association stated that launching the project without sufficient staff and infrastructure is impractical. They urged the health department to fix staffing norms before expanding services.