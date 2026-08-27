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22 കോടിയുടെ ബാധ്യത തീര്ക്കാന് തിരിച്ചടക്കേണ്ടത് 6.5 കോടി മാത്രം; പാപ്പരത്ത കേസില് സുഭാഷ് ചന്ദ്രക്ക് വന് ഇളവ് നല്കി എന് സി എല് ടി
സീ ഗ്രൂപ്പ് സ്ഥാപകനും മുന് രാജ്യസഭാ എം പിയുമാണ് സുഭാഷ് ചന്ദ്ര. ബി ജെ പി പിന്തുണയോടെ മത്സരിച്ചാണ് സുഭാഷ് ചന്ദ്ര എം പിയായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിരുന്നത് (2016-2022).
ന്യൂഡല്ഹി | സീ ഗ്രൂപ്പ് സ്ഥാപകനും മുന് രാജ്യസഭാ എം പിയുമായ സുഭാഷ് ചന്ദ്രയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തിരിച്ചടവ് പദ്ധതിക്ക് നാഷണല് കമ്പനി ലോ ട്രൈബ്യൂണല് (NCLT) അംഗീകാരം നല്കി. വിവിധ ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്കായി നല്കാനുള്ള 22,006.57 കോടി രൂപയുടെ ബാധ്യത തീര്ക്കാന് 6.5 കോടി രൂപ തിരിച്ചടച്ചാല് മതിയെന്നാണ് ഉത്തരവ്. ഇതുവഴി വായ്പ നല്കിയ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് ബാധ്യതയുടെ 0.03 ശതമാനം മാത്രമാണ് ലഭിക്കുക. വായ്പ നല്കിയവര്ക്ക് തങ്ങളുടെ തുകയില് ഏകദേശം 99.97 ശതമാനത്തോളം നഷ്ടം (ഹെയര്കട്ട്) സഹിക്കേണ്ടിവരും. അതായത്, തങ്ങള്ക്ക് ലഭിക്കാനുള്ള ഓരോ 100 രൂപക്കും പകരം ഏകദേശം മൂന്ന് പൈസ മാത്രമാണ് തിരികെ ലഭിക്കുക. ബി ജെ പി പിന്തുണയോടെ മത്സരിച്ചാണ് സുഭാഷ് ചന്ദ്ര എം പിയായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിരുന്നത് (2016-2022).
എന് സി എല് ടി തീരുമാനം വന്ന വഴി
ട്രൈബ്യൂണലിലെ രണ്ട് അംഗങ്ങള്ക്കിടയില് ഭിന്നാഭിപ്രായം ഉണ്ടായതിന് പിന്നാലെയാണ് എന് സി എല് ടിയുടെ തീരുമാനം. തുടര്ന്ന്, ട്രൈബ്യൂണല് പ്രസിഡന്റ് നിയമിച്ച മൂന്നാമത്തെ അംഗമായ നിലേഷ് ശര്മക്ക് ഈ വിഷയം കൈമാറി. ഇന്സോള്വന്സി ആന്ഡ് ബാങ്ക്റപ്സി കോഡിന്റെ (IBC) 114ാം വകുപ്പ് പ്രകാരം ശര്മ ഈ തിരിച്ചടവ് പദ്ധതിക്ക് അംഗീകാരം നല്കുകയായിരുന്നു.
നിരവധി വായ്പാദാതാക്കള് നിര്ദേശത്തെ എതിര്ത്തിരുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, തങ്ങള്ക്ക് ലഭിക്കുന്ന തുക വളരെ കുറവാണെന്ന് എല് ഐ സി ഹൗസിംഗ് ഫിനാന്സ് വാദിച്ചു. അവരുടെ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട ക്ലെയിം ഏകദേശം 1,322.39 കോടി രൂപയായിരുന്നപ്പോള് നിര്ദേശിക്കപ്പെട്ട തിരിച്ചടവ് തുക വെറും 38 ലക്ഷം രൂപ മാത്രമായിരുന്നു. എന്നാല്, പദ്ധതിയെ എതിര്ത്ത വായ്പാദാതാക്കള്ക്ക് ആകെ വോട്ടിങ് വിഹിതത്തിന്റെ 20 ശതമാനത്തില് താഴെ മാത്രമേ അവകാശമുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അതേസമയം, 80.81 ശതമാനം വോട്ടിംഗ് വിഹിതത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന വായ്പാദാതാക്കളുടെ പിന്തുണ ഈ പദ്ധതിക്കുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട്, വീണ്ടെടുക്കുന്ന തുക പര്യാപ്തമാണോ എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള സ്വന്തം വിലയിരുത്തല് ഉപയോഗിച്ച്, ഭൂരിഭാഗം കടക്കാരുടെയും വാണിജ്യപരമായ തീരുമാനത്തെ കേവലം മാറ്റിസ്ഥാപിക്കാന് തങ്ങള്ക്ക് കഴിയില്ലെന്ന് ട്രൈബ്യൂണല് വിധിച്ചു.
ബാക്കിയുള്ള 22,000 കോടി രൂപയുടെ കാര്യം എന്താകും?
പാപ്പരത്ത നടപടികളിലൂടെ (insolvency process) കടം കൊടുത്തവര്ക്ക് എന്തൊക്കെ തിരിച്ചുപിടിക്കാനാകുമെന്ന് നിര്ദ്ദിഷ്ട ഒത്തുതീര്പ്പ് വ്യവസ്ഥ ഫലത്തില് തീരുമാനിക്കുന്നു. തിരിച്ചടവ് പദ്ധതി പ്രകാരം വാഗ്ദാനം ചെയ്ത തുകയേക്കാള് വളരെ കുറവാണ് ചന്ദ്രയുടെ വ്യക്തിഗത ആസ്തികളുടെ മൂല്യമെന്ന് വിലയിരുത്തലില് വ്യക്തമായതായി എന് സി എല് ടി നിരീക്ഷിച്ചു.
പദ്ധതി പരാജയപ്പെട്ടാല് എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്നും ട്രൈബ്യൂണല് പരിഗണിച്ചു. ചന്ദ്രയെ പാപ്പരത്ത നടപടികളിലേക്ക് തള്ളിവിട്ടാല്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക ആസ്തികളില് നിന്ന് കടം കൊടുത്തവര്ക്ക് ലഭിക്കുന്ന തുക ഇതിലും കുറവാകാന് സാധ്യതയുണ്ട്. മറ്റൊരു വിധത്തില് പറഞ്ഞാല്, 22,006 കോടി രൂപയുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോള് 6.5 കോടി രൂപ വളരെ ചെറിയ തുകയാണോ എന്നതല്ല ട്രൈബ്യൂണല് പരിശോധിച്ചത്. മറിച്ച്, പദ്ധതി നിരസിക്കുന്നത് കടം കൊടുത്തവര്ക്ക് കൂടുതല് മെച്ചപ്പെട്ട സാഹചര്യം ഒരുക്കുമോ എന്നതാണ് പരിഗണിക്കപ്പെട്ടത്. അങ്ങനെ സംഭവിക്കാന് സാധ്യതയില്ലെന്ന് ട്രൈബ്യൂണല് വിലയിരുത്തി.
സുഭാഷ് ചന്ദ്രയുടെ പാപ്പരത്ത കേസ്
വിവേക് ഇന്ഫ്രാകോണ് (Vivek Infracon) എടുത്ത വായ്പയിലാണ് കേസിന്റെ തുടക്കം. 170 കോടി രൂപയുടെ വായ്പക്ക് ചന്ദ്ര വ്യക്തിഗത ജാമ്യം നല്കിയിരുന്നു. വായ്പ തിരിച്ചടവ് മുടങ്ങിയതിനെ തുടര്ന്ന് ഇന്ത്യബുള്സ് ഹൗസിംഗ് ഫിനാന്സ് (Indiabulls Housing Finance) ചന്ദ്രക്കെതിരെ നടപടി സ്വീകരിച്ചു. വായ്പ നല്കിയ സ്ഥാപനം 2022-ല് പാപ്പരത്ത കേസ് ഫയല് ചെയ്തു. തുടര്ന്ന്, 2024 ഏപ്രിലില് ചന്ദ്രക്കെതിരായ വ്യക്തിഗത പാപ്പരത്ത നടപടികള് നാഷണല് കമ്പനി ലോ ട്രൈബ്യൂണല് അംഗീകരിച്ചു.
അതേസമയം, 2024-ല് ഇന്ത്യബുള്സ് ഹൗസിംഗ് ഫിനാന്സിന്റെ പേര് ‘സമ്മാന് ക്യാപിറ്റല്’ (Sammaan Capital) എന്നാക്കി മാറ്റി. വിഷയം ഒത്തുതീര്പ്പാക്കാന് നേരത്തെ ശ്രമം നടന്നിരുന്നെങ്കിലും വിഫലമായി.
2023 നവംബറില് സുപ്രീം കോടതി ഐ ബി സിയിലെ (Insolvency and Bankruptcy Code) പ്രസക്തമായ വ്യവസ്ഥകള് ശരിവെച്ചതിനെത്തുടര്ന്ന്, 2024 ഫെബ്രുവരിയില് പാപ്പരത്ത നടപടികള് പുനരാരംഭിച്ചു.
വായ്പ നല്കിയവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വിഷയം ലളിതമായിരുന്നു. 22,006.57 കോടി രൂപയുടെ അവകാശവാദങ്ങള് (claims) അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു; എന്നാല് തിരിച്ചടവ് പദ്ധതിയില് 6.5 കോടി രൂപ മാത്രമാണ് വാഗ്ദാനം ചെയ്തത്. എന് സി എല് ടി ഉത്തരവ് പ്രകാരം, ഈ നിര്ദേശം പ്രായോഗികമല്ലാത്തതും നിയമവിരുദ്ധവുമാണെന്ന് ഘകഇ ഹൗസിംഗ് ഫിനാന്സ് വിലയിരുത്തി. 1,322 കോടിയിലധികം രൂപയുടെ അവകാശവാദത്തിന് പകരമായി ഏകദേശം 38 ലക്ഷം രൂപ മാത്രം ലഭിക്കുന്നത് തീര്ത്തും നിസ്സാരമായ തുക തിരിച്ചുപിടിക്കലിന് തുല്യമാണെന്നായിരുന്നു അവരുടെ വാദം.
മറ്റ് വായ്പാദാതാക്കളും നിര്ദേശത്തെ ചോദ്യം ചെയ്തു; കാരണം, പദ്ധതിയില് 6.5 കോടി രൂപ എന്ന കണക്ക് അന്തിമമായ ഒന്നായല്ല, മറിച്ച് സൂചകമായ ഒന്നായാണ് (indicative) രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നത്. എന്നിരുന്നാലും, പദ്ധതിക്ക് അനുകൂലമായി വോട്ട് ചെയ്ത വായ്പാദാതാക്കള്ക്ക് വ്യക്തമായ ഭൂരിപക്ഷമുണ്ടെന്ന് ട്രൈബ്യൂണല് നിരീക്ഷിച്ചു.
Content Highlights:
National Company Law Tribunal grants major financial relief to Subhash Chandra in a bankruptcy case. The ruling allows him to clear an overall liability of 22 crore rupees by paying just 6.5 crore rupees. This decision significantly eases the debt burden on the prominent media personality.