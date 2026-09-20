Kerala
സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് ഒറ്റപ്പെട്ട മഴയ്ക്ക് സാധ്യത; മൂന്നിടത്ത് മഞ്ഞ അലര്ട്ട്
ഒറ്റപ്പെട്ടയിടങ്ങളില് ഇടിമിന്നലോട് കൂടിയ മഴയ്ക്കും സാധ്യത
തിരുവനന്തപുരം| സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് ഒറ്റപ്പെട്ട മഴയ്ക്ക് സാധ്യത. ഇന്ന് മൂന്ന് ജില്ലകളില് മഞ്ഞ അലര്ട്ട്. കോട്ടയം, ഇടുക്കി, എറണാകുളം ജില്ലകളിലാണ് മഴ മുന്നറിയിപ്പ്. ഒറ്റപ്പെട്ട ശക്തമായ മഴയ്ക്കുള്ള സാധ്യതയാണ് പ്രവചിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ഒറ്റപ്പെട്ടയിടങ്ങളില് ഇടിമിന്നലോട് കൂടിയ മഴയ്ക്കും സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു.
കള്ളക്കടല് പ്രതിഭാസത്തിന്റെ ഭാഗമായി കൊല്ലം (ആലപ്പാട്ട് മുതല് ഇടവ വരെ), ആലപ്പുഴ (ചെല്ലാനം മുതല് അഴീക്കല് ജെട്ടി വരെ), എറണാകുളം (മുനമ്പം എഫ്എച് മുതല് മറുവക്കാട് വരെ), തൃശൂര് (ആറ്റുപുറം മുതല് കൊടുങ്ങല്ലൂര് വരെ), മലപ്പുറം (കടലുണ്ടി നഗരം മുതല് പാലപ്പെട്ടി വരെ), കോഴിക്കോട് (ചോമ്പാല മുതല് രാമനാട്ടുകര വരെ), കണ്ണൂര്-കാസര്കോട് (വളപ്പട്ടണം മുതല് ന്യൂ മാഹി വരെയും കുഞ്ചത്തൂര് മുതല് കോട്ടക്കുന്ന് വരെയും) ജില്ലകളിലെ തീരങ്ങളില് നാളെ രാത്രി 8.30 വരെ 0.8 മുതല് 1.5 മീറ്റര് വരെ ഉയര്ന്ന തിരമാലകള് കാരണം കടലാക്രമണത്തിന് സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ദേശീയ സമുദ്ര വിവര വിശകലന കേന്ദ്രം അറിയിച്ചു. കടലാക്രമണത്തിന് സാധ്യതയുള്ളതിനാല് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളും തീരദേശവാസികളും ജാഗ്രത പാലിയ്ക്കണം.
Content Highlights: The India Meteorological Department has issued a yellow alert for Kottayam, Idukki, and Ernakulam districts predicting isolated heavy rainfall. Thunderstorms accompanied by lightning are expected in several isolated places across the state. Additionally, INCOIS warned coastal residents and fishermen regarding potential Kallakkadal surge waves along the coast.