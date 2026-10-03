Kerala
സംസ്ഥാനത്ത് അടുത്ത മൂന്നു ദിവസം മഴ തുടരും
24 മണിക്കൂറില് 64.5 മില്ലിമീറ്റര് മുതല് 115.5 മില്ലിമീറ്റര് വരെ മഴ ലഭിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തെയാണ് ശക്തമായ മഴ എന്നത് കൊണ്ട് അര്ത്ഥമാക്കുന്നത്.
തിരുവനന്തപുരം| സംസ്ഥാനത്ത് അടുത്ത മൂന്നു ദിവസം മഴ തുടരുമെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ്. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി വിവിധ ജില്ലകളില് യെല്ലോ അലര്ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു. നാളെ പത്തനംതിട്ട, കോട്ടയം, ഇടുക്കി, എറണാകുളം ജില്ലകളിലും തിങ്കളാഴ്ച്ച പത്തനംതിട്ട, ഇടുക്കി, മലപ്പുറം എന്നീ ജില്ലകളിലും ചൊവ്വാഴ്ച്ച ഇടുക്കി, പാലക്കാട്, വയനാട് ജില്ലകളിലുമാണ് യെല്ലോ അലര്ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചത്.
24 മണിക്കൂറില് 64.5 മില്ലിമീറ്റര് മുതല് 115.5 മില്ലിമീറ്റര് വരെ മഴ ലഭിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തെയാണ് ശക്തമായ മഴ എന്നത് കൊണ്ട് അര്ത്ഥമാക്കുന്നത്. മത്സ്യത്തൊഴിലാളികള്ക്കും ജാഗ്രതാ നിര്ദേശം നല്കി. കേരള – ലക്ഷദ്വീപ് തീരങ്ങളില് ഇന്ന് (03/10/2026) മത്സ്യബന്ധനത്തിന് പോകാന് പാടില്ലെന്നും, കര്ണാടക തീരത്ത് മത്സ്യബന്ധനത്തിന് തടസമില്ലെന്നും കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു. 03/10/2026 : കേരളം -ലക്ഷദ്വീപ് തീരങ്ങളില് മണിക്കൂറില് 35 മുതല് 45 കിലോമീറ്റര് വരെയും ചില അവസരങ്ങളില് മണിക്കൂറില് 55 കിലോമീറ്റര് വരെയും വേഗതയില് ശക്തമായ കാറ്റിന് സാധ്യത.
Content Highlights: The Central Meteorological Department has issued a yellow alert for several districts in Kerala as heavy rainfall is expected over the next three days. Pathanamthitta, Kottayam, Idukki, Ernakulam, Malappuram, Palakkad, and Wayanad are among the districts under alert. A fishing ban and wind warnings have also been issued for the Kerala and Lakshadweep coasts due to strong squally winds.