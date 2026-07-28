Kerala
സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യത: ആറ് ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലേര്ട്ട്
ഒറ്റപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളില് ശക്തമായ മഴയ്ക്കും സാധ്യതയുണ്ട്.
തിരുവനന്തപുരം| സംസ്ഥാനത്ത് അടുത്ത അഞ്ച് ദിവസവും ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യത. ഇന്ന് ആറ് ജില്ലകളില് മുന്നറിയിപ്പ് നല്കി. എറണാകുളം, തൃശൂര്, മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, കണ്ണൂര്, കാസര്കോട് ജില്ലകളിലാണ് ഇന്ന് യെല്ലോ അലേര്ട്ട്.
ജൂലൈ 31 വരെയുള്ള ദിവസങ്ങളില് കേരളത്തില് നേരിയതോ മിതമായതോ ആയ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയെന്ന് കാലാവസ്ഥാ കേന്ദ്രം അറിയിച്ചു. ഒറ്റപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളില് ശക്തമായ മഴയ്ക്കും സാധ്യതയുണ്ട്.
Content Highlights:
Heavy rain is expected to continue across Kerala for the next five days. A yellow alert has been declared in Ernakulam, Thrissur, Malappuram, Kozhikode, Kannur, and Kasaragod today. The meteorological center warned of moderate to heavy rainfall in isolated places until July 31.
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